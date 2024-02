C'è una novità importante sui bonifici bancari

I bonifici istantanei non potranno avere un costo maggiorato rispetto ai bonifici normali. A stabilirlo è il Parlamento europeo che nei giorni scorsi ha dato il via libera a un pacchetto di norme per tutelare i clienti. . Il testo, già concordato con i governi, aggiorna le attuali norme dell'area unica dei pagamenti in euro (Sepa). Il nuovo regolamento sui pagamenti istantanei prevede che i bonifici arrivino sui conti dei clienti entro 10 secondi da quando sono stati effettuati dal pagatore, anche durante il weekend. Inoltre, come accennavamo all'inizio, istituti di credito e altri fornitori di servizi non potranno addebitare ai clienti costi per i bonifici istantanei superiori a quello delle normali operazioni di trasferimento di denaro in euro. Come oggi accade spesso.

Bonifici: cosa cambia col nuovo regolamento approvato dall'Ue

Quelle banche che offrono i bonifici "ordinari" a costo zero saranno dunque obbligate a rendere gratuiti anche i trasferimenti istantanei. Gli istituti di credito che invece chiedono un "obolo" dovranno parificare le tariffe tra i due tipi di bonifici. Il regolamento Ue dunque non prevede la gratuità del servizio. Che per molti correntisti continuerà ad avere un costo, anche se va ricordato che non tutte le banche prevedono un pagamento per i trasferimenti di denaro.

Le banche dovranno verificare che l'Iban sia corretto

I pagamenti istantanei, sostiene la Commissione europea, offrono soluzioni veloci e convenienti per i cittadini nelle situazioni quotidiane, come ricevere tempestivamente fondi in caso di emergenza o suddividere immediatamente i costi condivisi in vari contesti sociali. Migliorano inoltre la gestione dei flussi di cassa per le pubbliche amministrazioni e le imprese, in particolare le Pmi, consentono agli enti di beneficenza e alle ong di accedere rapidamente ai fondi e incoraggiano le banche a sviluppare servizi e prodotti finanziari innovativi. Per quanto riguarda la sicurezza, il regolamento sui pagamenti istantanei prevede per i fornitori di pagamenti istantanei l'obbligo di verificare che l'Iban e il nome del beneficiario siano corretti, in modo da evitare possibili errori o frodi prima che venga effettuata una transazione. Questo requisito si applicherà anche ai bonifici regolari.