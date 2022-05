"Offro 6mila euro netti per tre mesi": l'annuncio social per trovare personale

Le avrebbe provate tutte finché ha deciso di lanciare un appello via social. La scritta sul cartello è a caratteri cubitali: "Cercasi personale". Sì, ma il compenso? Ebbene, per tre mesi, il titolare di un minimarket di Orbetello, in provincia di Grosseto, offre 6mila euro netti. Duemila euro al mese. Il tutto per lavorare come aiuto commessa-banconista. Insomma per dare una mano in negozio. Non solo: chi avrà il lavoro riceverà come "extra" anche un "week end relax" a fine stagione per due persone. L'esperienza nel settore? È preferibile, "ma non essenziale per candidarsi". Nell'annuncio (qui il link) viene inoltre puntualizzato che non è previsto lavoro serale e che invece è garantito il giorno libero.

"Lo stipendio da solo non attira più"

In passato il titolare avrebbe avuto difficoltà a trovare personale. Da qui la decisione di affidarsi ai social. Lui però non vuole polemizzare. "Negli ultimi tre anni" trovare dipendenti "è diventato impossibile" dice raggiunto dal Corriere della Sera. "Però, i motivi per adesso li tengo per me. Intanto vediamo come va a finire la selezione". Al Tirreno ha detto invece di essersi reso conto "che lo stipendio da solo non attira più", e allora ha deciso di "regalare un fine settimana di relax a fine stagione".

Alla fine, comunque, le candidature sono arrivate. D'altra parte vista la retribuzione sarebbe stato strano il contrario. Tra i commenti al post qualcuno scrive: "Sarei venuta al volo". E ancora: "Peccato essere così distante". Qualcun altro non si fida. Ordinaria amministrazione. Resta da capire perché un imprenditore sia stato quasi "costretto" a rivolgersi ai social per trovare un dipendente. La mossa comunque ha funzionato e i curriculum sono arrivati. Ora il titolare del minimarket vorrebbe solo chiudere il caso. Senza fare troppo rumore.