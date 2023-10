Perché il prezzo della pasta non diminuisce

Nel bel mezzo del trimestre anti inflazione ci si chiede perché il prezzo della pasta sia ancora così alto. Uno dei prodotti più usati in Italia continua a costare più del solito, una condizione che va avanti da mesi e denunciata già a maggio dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Eppure le quotazioni del grano, la materia prima di cui è fatta la pasta, diminuiscono. Come mai nei supermercati non si vedono prezzi in ribasso? La risposta è da cercare altrove.

La pasta costa troppo: "colpa" del Canada

In Italia il 56 per cento della pasta è fatta con grano duro made in Italy e il suo prezzo non solo non aumenta, ricorda la Coldiretti, ma a settembre risultava calato del 26 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. Ma bisogna guardare anche altrove: l'andamento del raccolto in Canada, che è il principale produttore al mondo di grano duro, non va come previsto.

La causa principale è la siccità: e ultime stime del ministero dell’Agricoltura di Ottawa confermano un ribasso della produzione del 29,9 per cento rispetto al 2022 per colpa della forte siccità di questa estate e, in parte, anche degli incendi.

Le quotazioni del grano canadese in questo periodo si aggirano intorno ai 450 euro alla tonnellata e sono messe fuori gioco da quelle del frumento turco, che è entrato nel mercato a 390 euro alla tonnellata. La pasta made in Italy è sì prodotta in Italia, ma per farlo serve una parte anche di grano estero. Di conseguenza, le carenze sui mercati mondiali del grano si riflettono sui prezzi della pasta italiana, causando rialzi, anche se ancora non è chiaro cosa accadrà in futuro.

