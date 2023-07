Italia in ritardo sul Pnrr e le rate non arrivano, Fitto annuncia "l'operazione realismo"

Sono giorni di lavoro intenso sull'asse Roma-Bruxelles: continua la mediazione tra governo e Ue per arrivare all'erogazione dei fondi della terza rata del Pnrr da 19 miliardi di euro. L'Italia è in ritardo sulla tabella di marcia e deve correre ai ripari. Per la terza rata non può che rispondere alle domande dell'Europa e attendere le risorse, per le successive però si vuole agire in modo diverso. Il governo dichiara di volere mettere in campo "un'operazione di realismo" sulla possibile revisione del piano e sul suo perimetro. A usare il termine "realismo" è il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, intervenendo al Festival del Lavoro a Bologna.

Che intende l'Esecutivo per "realismo"? Entro il 31 agosto 2023 ciascun Paese può chiedere di rimodulare il piano. E l'Italia intende farlo. Si vuole modificare il documento originario del Pnrr col riorientamento di alcune risorse sulla programmazione 2021-2027 dei fondi di coesione, ma per farlo si deve agire di comune accordo con i funzionari Ue. "Nei prossimi giorni sulle proposte di modifica del Pnrr e sulla programmazione 21-27 della coesione, il governo porterà all'attenzione del Paese obiettivi chiari e un percorso che punterà alla soluzione di problemi annosi", spiega Fitto.

La tabella di marcia per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza fissava al 30 giugno la scadenza per centrare 27 target per la quarta rata da 16 miliardi di euro. La strada per poter avanzare la richiesta di pagamento è ancora lunga, come ha ammesso la stessa Meloni al termine del Consiglio europeo di venerdì. Il governo infatti ha completato appena 7 obiettivi su 27 tra quelli indicati nel documento iniziale. La premier e Fitto sono quindi impegnati a riformulare tutto il piano in linea con le nuove priorità dell’esecutivo.

Gli obiettivi qualificanti per ottenere la prossima tranche delle risorse e sui quali l'Italia è in ritardo sono legati all'avvio dei bandi per il potenziamento dell'offerta educativa nella fascia 0-6 anni con la creazione di strutture per oltre 264mila nuovi posti tra asili nido e scuole per l'infanzia entro il 31 dicembre 2025. Poi ci sono gli affidamenti per l'acquisto di convogli per la mobilità su rotaia e quella sostenibile e per la transizione energetica. L'Esecutivo punta a restringere il campo degli interventi per non disperdere risorse su progetti ritenuti "meno essenziali". Il confronto con l'Europa viene da più parti definito "aperto e non conflittuale".

La sfida nei confronti di Bruxelles è quella di arrivare al 31 agosto con un piano rivisto: obiettivi più realistici che si spera portino a versamenti da parte dell'Unione con un ritmo regolare. "Io penso - aggiunge Fitto - che sarebbe irresponsabile dire che tutto va bene e non sottolineare invece le necessarie correzioni che vanno fatte. L'azione che stiamo facendo con tutti i dicasteri va esattamente in questa direzione".

