Scioperi a raffica a partire da oggi: dai voli ai treni, dove si rischiano ritardi e cancellazioni

Prima i voli aerei, poi il trasporto pubblico locale, e infine anche i treni. Saranno giorni di fuoco per chi intende viaggiare per l'Italia, a partire da oggi, venerdì 9 febbraio 2024, in cui è prevista la prima di una lunga lista di proteste. Sabato 10 febbraio sono previste diverse agitazioni "locali", mentre lunedì 12 febbraio la protesta sarà nazionale e riguarderà il trasporto ferroviario. Ma andiamo per gradi.

Sciopero venerdì 9 febbraio: orari e voli garantiti

Come detto, si parte con lo sciopero che coinvolte il trasporto aereo. Diverse sigle sindacali hanno indetto un "braccia incrociate" di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, in cui si fermeranno i lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. A fermarsi saranno anche le società dei servizi di handling di Milano Malpensa e Milano Linate: Aviapartner, Swissport, Ags, Mle-Bcube, Airport. A Linate è inoltre sciopero, dalle 11 alle 15, del personale della società di vigilanza Italpol. Potrebbero però esserci problemi anche altrove, perché per la stessa giornata è stato indetto sciopero - sempre su base nazionale - per i lavoratori delle imprese e dei servizi aeroportuali di handling aderenti ad Assohandlers. Infine dalle 12.30 alle 16.30 si ferma il personale navigante di condotta di Air Dolomiti. Le ragioni dello sciopero ruotano attorno alla richiesta di migliori condizioni contrattuali: aumenti dello stipendio, bonus una tantum di 500 euro, riconoscimento degli scatti di anzianità, incentivi produttività e altri benefici come i buoni pasto.

L'Enac, Ente nazionale per l'aviazione civile, ha pubblicato sul proprio sito la lista dei voli garantiti, sia nazionali che internazionali (qui l'elenco completo), confermando le due fasce orarie di garanzia: dalle ore 7 alle ore 10 e dalle 18 alle 21. In questi orari di tutela i voli devono essere comunque effettuati. Sarà inoltre assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero. Il consiglio per chi ha un volo prenotato oggi è sempre quello di verificare lo status della propria prenotazione tramite l'app o il sito della compagnia aerea.

Trasporto pubblico locale, raffica di proteste

Diverse e dislocate sul territorio le proteste che riguardano il trasporto pubblico locale. Sempre il 9 febbraio è previsto uno sciopero a Livorno, con il personale di Autolinee Toscana che si fermerà dalle 17.30 alle 21.30, e a Bari, dove la protesta dei lavoratori delle Ferrovie Sud Est e S.A sarà dalle 19:30 alle 23:30. In Lombardia scatta invece la protesta di 10 giorni, dal 9 al 18 febbraio, dei mezzi Atm. Il tema "chiave" alla base della maxi agitazione sono gli orari straordinari. Come comunica l'azienda di trasporti, i treni sono sempre garantiti, ma potranno tram, metro e bus potranno subire ritardi e cancellazioni. Le motivazioni dello sciopero sono state spiegate dal sindacato Al Cobas: "L'agitazione è stata proclamata contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm; contro l'aumento dei carichi e dell'orario di lavoro; per un aumento di 150 euro netti mensili per i livelli produttivi; per il diritto al godimento delle ferie; per ambienti di lavoro più sicuri e igienici; per avere a disposizione libero parcheggio in parcheggi e strisce blu". A Milano, il servizio delle linee metropolitane e di superficie è sempre garantito tutti i giorni, con possibili maggiori attese alle fermate tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18. A Como, il servizio della funicolare gestito da Atm è sempre garantito, con possibili maggiori attese tra le 8.30 e le 16.30 e dopo le 19.30.

Sabato 10 febbraio è invece previsto a Torino uno sciopero della durata di 24 ore del servizio di trasporto pubblico locale, relativo a tematiche economico-sociali, proclamato dall'organizzazione sindacale Fast-Confsal. Gtt, Gruppo torinese trasporti, ha assicurato che il servizio di trasporto pubblico locale sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie: servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15; servizio extraurbano, Servizio bus sostitutivo ferrovia SfmA Torino - Aeroporto - Germagnano - Ceres da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

Lunedì 12 febbraio si fermano i treni

Dopo aerei e mezzi pubblici, lunedì 12 febbraio toccherà ai treni. L'agitazione indetta da diverse sigle sindacali durerà dalle 9 alle 17 e coinvolgerà il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenord, Italo e Trenitalia Tper. "Non sono previste modifiche alla circolazione per i treni alta velocità e Intercity" fa sapere Trenitalia precisando che "l'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione".

In una nota Trenord spiega che il "servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni. Le fasce orarie di garanzia, informa l'azienda, non saranno interessate dallo sciopero. "Inoltre - si legge nella nota - arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10". Trenord aggiunge infine che "nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express". Invece, per quanto riguarda Italo, è possibile controllare i treni garantiti sul sito web ufficiale (qui l'elenco completo). Basta così? Purtroppo no. Martedì 13 febbraio, in Umbria, è previsto lo sciopero di 24 ore dei lavoratori Busitalia, mentre il 21 febbraio, a Palermo, è prevista la protesta dalle 9 alle 17 del personale Amat.