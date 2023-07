Le 13mila persone che avranno 250 euro di aumento in busta paga

250 euro in più in busta paga per 13mila lavoratori. Nella notte di oggi 18 luglio 2023 è stato sottoscritto il rinnovo del contratto nazionale Autostrade e Trafori, scaduto il 30 giugno 2022. Lo annunciano i sindacati del settore Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità. Il rinnovo del contratto - sottolineano le sigle - è stato sottoscritto in maniera unitaria con le associazioni datoriali Federreti e Acap (Associazione concessionarie autostrade private) e avrà decorrenza anche retroattiva, dal primo luglio 2022 fino al 30 giugno 2025.

A livello economico, spiegano i sindacati, questo significa che è previsto nel triennio un aumento in busta paga di 250 euro a livello C del Ccnl. "Di questi - continuano le sigle - 210 euro sui minimi tabellari ripartiti in 60 euro ad agosto 2023, 50 euro a gennaio 2024, 30 euro ad agosto 2024 e 70 euro gennaio 2025. Inoltre sono previsti 10 euro di incremento dell'Idr 2019 (Importo distinto della retribuzione) al livello C da gennaio 2024, per un importo complessivo di 25 euro, che diventano utili ai fini del calcolo del Tfr. Ulteriori 30 euro sono di welfare per 12 mensilità per ogni anno a partire da gennaio 2024, per un importo complessivo annuo di 360 euro". Inoltre, sarà prevista una retribuzione una tantum di 700 euro per luglio 2023 e una di 350 euro a titolo di welfare.

Continua a leggere su Today.it