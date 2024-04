La tassa nascosta che paghiamo sui biglietti aerei per finanziare l'Inps

C'è una tassa che paghiamo quando acquistiamo un biglietto per un volo aereo e una quota importante serve a finanziare l'Inps. Eppure la tassa nasce come addizionale comunale, ma di questi soldi ai comuni arriva poco. E secondo uno studio presentato dall'economista Andrea Giuricin alla Camera dei deputati, l'abolizione della tassa porterebbe numerosi benefici.

Quanto vale la tassa Inps sui biglietti aerei e perché si paga

Quando prendiamo un aereo dobbiamo mettere in conto che una parte del prezzo di biglietto è aumentato da una "tassazione" occulta. La tassa in questione è inquadrata come "Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili". L'Inps spiega che le somme riscosse finanziano per il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias).

Assaeroporti ricorda come i passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani pagano questa tassa, caricata direttamente sul costo del biglietto aereo. Per l'associazione c'è il rischio non solo di "aggravare il fenomeno del caro voli e di deprimere il mercato, ma è oggi di fatto estranea rispetto agli obiettivi della norma originaria".

Negli anni il suo importo è anche aumentato, spiega l'associazione, "provvedimenti poco chiari e contraddittori ne hanno incrementato l'importo, a danno della connettività dei territori, destinando gran parte del gettito a finalità non attinenti al trasporto aereo". Inizialmente il costo della tassa era di un euro per passeggero, ma gli aumenti decisi per legge sono arrivati a costare fino a 6,50 euro a biglietto, con alcune eccezioni come a Venezia e Napoli dove si paga rispettivamente 9 e 8,50 euro a passeggero.

Come si vede dal grafico sopra estrapolato dallo studio di Andrea Giuricin, economista dei Trasporti dell’università Bicocca di Milano, nel corso degli ultimi anni il gettito è ormai stabilmente sopra i 600 milioni di euro e nel 2023 ha sfiorato i 700. Ma di questi soldi ai comuni arriva poco. Pur essendo un’addizionale comunale, il gettito per i comuni è irrisorio: su 6,50 euro, 5 sono destinati all'Inps.

Quali sono i benefici dell'abolizione della tassa d'imbarco sui biglietti dei voli aerei

Lo studio di Giuricin sottolinea che quasi 1,4 miliardi di passeggeri hanno finora pagato questa tassa e che il gettito complessivo è ormai pari a 7,5 miliardi di euro. "Una cifra enorme che impatta sul settore aereo e sul settore turistico italiano", si legge nel report.

Secondo l'analisi, eliminare questa tassa avrebbe un impatto positivo sul trasporto aereo e sull'economia dell'intero paese. In sintesi: