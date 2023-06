Efficace e sicuro: perché scegliere il trapianto dei capelli in Turchia

L'alopecia è il processo di diminuzione della qualità (colore, spessore) e della quantità di capelli, fino ad arrivare, in diversi casi, alla loro totale caduta. Questo problema colpisce fino al 2,5% delle persone a livello mondiale, coinvolge sia uomini che donne e può insorgere in qualsiasi momento della vita. Sono tanti i consigli da poter dare sulle diverse soluzioni per fronteggiare il problema della caduta dei capelli, tra questi quello più efficace, il trapianto. Spesso però le persone sono un po’ titubanti, soprattutto quando si parla di trapianto di capelli in Turchia.

Insomma, vorresti davvero trovare una soluzione efficace ma non sai da dove cominciare? È normale essere indecisi quando ci si trova davanti ad un problema tanto comune quanto difficile da risolvere. Proprio per questo motivo, grazie a questo articolo, potrai conoscere più a fondo tutte l’informazioni utili sul trapianto di capelli in Turchia e soprattutto il perché questo sia davvero un percorso giusto da affrontare per riscoprire il piacere di passare le mani fra i capelli e acquisire la sicurezza perduta con il passare degli anni.

Le possibili soluzioni alla perdita dei capelli

Come ben saprai, la perdita di capelli è una condizione che colpisce sempre più persone, anche in giovane età. Tra le varie soluzioni al problema, si parte in primo luogo con la correzione dell’alimentazione e dello stile di vita per poi arrivare all’assunzione di integratori e medicinali specifici, come Minoxidil o Finasteride, soggetti ovviamente a prescrizione medica ripetibile. Questi ultimi, però, solamente in casi rari determinano una ricrescita effettiva dei capelli nelle aree diradate. Pertanto, per un reale miglioramento dello stato generale dei capelli e del cuoio capelluto, forse è bene informarsi su una soluzione più efficace come quella del trapianto di capelli in Turchia.

Le cause dell'alopecia

Prima di addentrarci nel vivo dell’argomento e di scoprire, insieme, perché il trapianto di capelli in Turchia sia così popolare, è necessario fare alcune precisazioni. Alla base della perdita dei capelli, infatti, non ci sono solo ed esclusivamente i fattori genetici, seppure siano una delle cause principali. Gli altri fattori che determinano diradamenti e alopecia sono:

lo stress quotidiano;

l’abuso di fumo e sostanze dannose per il corpo;

la carenza di ferro;

la carenza di vitamine;

un regime alimentare scorretto.

Alla luce di quanto detto, è facilmente comprensibile come sia facile perdersi nel labirinto delle mille cure contro la calvizie; si cercano tante soluzioni come shampoo, lozioni, integratori, cure costose ma senza ottenere grandi risultati. Certamente, dopo aver accettato il problema, ci vorrà un po’ di tempo per realizzare che molte soluzioni, in realtà, sono solo ed esclusivamente strategie di marketing che non aiutano a risolvere questa condizione di disagio. Ecco perché decidere di porre fine una volta per tutte all’imbarazzo e alla frustrazione, scegliendo un intervento di trapianto di capelli in Turchia può concretamente cambiare la vita di chi soffre di questo tipo di problema.

Il trapianto dei capelli in Turchia, punto di riferimento a livello mondiale

La Turchia, infatti, è il riferimento mondiale nelle tecniche di trapianto di capelli, grazie ai suoi esperti professionisti, alle tecniche di ultima generazione e ai trattamenti a prezzi accessibili. Solamente a Istanbul, esistono più di 700 cliniche dedicate a questa tecnica chirurgica. Bisogna, però, fare molta attenzione! Esistono cliniche che possono permettersi di abbassare il prezzo del trapianto di capelli perché, in realtà, sono di bassa qualità e non posseggono la certificazione ad operare. Questo chiaramente, oltre ad essere pericoloso, non garantisce la cura e la giusta attenzione nei confronti del paziente.

Pertanto, prima di scegliere una clinica giusta per il trapianto di capelli in Turchia, è fondamentale analizzare altri criteri di scelta che non sono riconducibili solo ed esclusivamente sull’aspetto economico.

Riscopri subito il piacere di amarti con Aestepool

Come anticipato nel paragrafo precedente, il trapianto di capelli in Turchia è molto gettonato anche perché esistono numerose cliniche dedicate a questa problematica e alla relativa tecnica chirurgica risolutiva. Tuttavia, come già detto, non tutte le cliniche sono affidabili.

Tra le tante presenti sul territorio, l'Aestepool Clinic dr Ahmed Altan è sicuramente fra le migliori. Oltre alle diverse e reali testimonianze di uomini che soffrivano di alopecia e perdita di capelli che sono tornati ad amarsi e piacersi di più, ci sono anche 5 motivi specifici che possono aiutarvi a scegliere questa clinica per risolvere definitivamente il problema. Questi motivi sono:

migliore qualità/prezzo delle operazioni.

Qualità certificata: il sistema sanitario della Turchia è molto sviluppato rispetto a molti paesi.

La clinica privata di Istanbul è tra le migliori d’Europa, in quanto possiede l’accreditamento e gli standard di qualità di organizzazioni riconosciuti in tutto il mondo.

La migliore tecnologia: la clinica Aestepool in Turchia utilizza tecniche e dispositivi all’avanguardia.

Trattamento personalizzato: come in medicina ogni paziente è un caso diverso, allo stesso modo anche per il trapianto di capelli.

I professionisti della clinica trattano tutti i pazienti come un caso unico. La stessa operazione è tecnicamente diversa e personalizzata per ogni persona. Ciò dipende da diverse situazioni, come per esempio l’area per il trapianto di capelli, se ci sono già capelli o no, oppure la densità necessaria e la qualità degli innesti da eseguire.



Inoltre, un altro fattore da non trascurare: è possibile riscontrare che una persona non sia un buon candidato per il trapianto di capelli, per tale ragione il medico dovrebbe comunicarlo nella prima consultazione. Questo accade nella clinica Aestepool grazie al suo team di professionisti specializzati.

Come Aestepool si prende cura dei suoi pazienti

Aestepool si prende cura dei suoi pazienti come quando riceve un ospite a casa: sarà possibile avere un autista a disposizione per tutti i trasferimenti, dall’aeroporto all’hotel, dalla clinica al rientro a casa. In ospedale, un collaboratore della clinica seguirà il paziente passo dopo passo, fornendo un grande aiuto con la traduzione delle informazioni personali, durante tutto il tuo periodo di trattamento. Infine, la clinica specializzata fornisce assistenza completa e continua al paziente anche dopo l’intervento.

