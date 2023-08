I film da vedere al cinema questa settimana (10 agosto-16 agosto 2023)

È piena estate anche per il cinema, ma da giovedì 10 agosto 2023 non mancano le nuove uscite in arrivo. Dall’inquietante viaggio a bordo della Demeter dell’horror “Demeter: il risveglio di Dracula” al complicato rientro in patria dell’ucriano Pamfir ne “Il giuramento di Pamfir” fino al ritorno in sala del capolavoro di Hayao Miyazaki “Il mio vicino Totoro” che ha segnato e continua a segnare generazioni intere. Scopriamo tra e trailer di tutti i titoli al cinema questa settimana e non solo.

Demeter: il risveglio di Dracula

di André Øvredal, con Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham e David Dastmalchian

La nave mercantile russa Demeter è stata noleggiata per un carico privato, per trasportare delle misteriose casse di legno non contrassegnate e senza alcuna indicazione scritta sopra dalla Carpazia fino a Londra. L’imbarcazione e il suo equipaggio vengono colpiti da alcuni inquietanti eventi legati a un’oscura e maligna presenza che ogni notte miete una vittima, dagli animali agli uomini. Quando la Demeter arriva in Inghilterra, nei pressi di Whitby Harbour, non è che una nave fantasma, un relitto senza equipaggio.

Basato sul settimo capitolo “Il diario del capitano” del romanzo di Bram Stoker “Dracula, il viaggio della Demeter si trasforma gradualmente in incubo alla scoperta del demonio, Dracula, a bordo della nave. Il soggetto era da anni tra le idee di Hollywood, e il regista norvegese André Øvredal lo rende un horror fatto e finito, ma pieno delle sue idee registiche già espresse nella sua breve carriera.

Il mio vicino Totoro

di Hayao Miyazaki

Giappone, anni Cinquanta. Le sorelline Satsuki e Mei si trasferiscono col padre nella piccola Torozawa, un paese nella campagna fuori Tokyo, per andare a vivere più vicini alla madre, colpita dalla tubercolosi e ricoverata in un ospedale nei dintorni. Qui le bambine scoprono la natura e, avventurandosi nel bosco, conoscono gli spiriti e i custodi che lo abitano. Tra questi c’è Totoro, una sorta di grande e amichevole procione, il quale chiamerà il “gattobus” per accompagnare le sorelle all’ospedale e rivedere la mamma.

Una vera e propria icona dell’animazione giapponese (diventata anche la mascotte della Studio Ghibli), Totoro è uno dei picchi di creatività e intimismo del maestro Miyazaki: da alcune scene entrate nella storia del cinema – come quella del gattobus – fino a temi come l’amore per l’ambiente e per i bambini tipici della poetica miyazakiana. Più familiare e rivolto ai bambini, dopo gli epici Nausicaa e Laputa, ma non per questo meno carico di significato, con anche tanti riferimenti autobiografici del regista alla propria infanzia e alla malattia della madre. Il film rientra nell’iniziativa “Un mondo di sogni animati” targata Lucky Red, che sta riportando i capolavori della Studio Ghibli in sala e che si chiuderà con “Si alza il vento”, al cinema dal 24 agosto.

Il giuramento di Pamfir

di Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, con Oleksandr Yatsentyuk e Stanislav Potiak

Dopo aver lavorato per anni in Germania e aver provveduto a garantire una vita tranquilla alla moglie Olena e al figlio Nazar, Pamfir torna nel suo paese natale sui Carpazi, in Bucovina, al confine tra Ucraina e Romania. Qui vuole solo dedicarsi a essere un buon padre di famiglia, ma l’incendio che colpisce la chiesa locale e che brucia alcuni documenti importanti del suo passato lo costringe a scendere a patti con la mafia locale ed entrare nel mondo del contrabbando, sprofondando gradualmente e inesorabilmente.

Presentato in concorso nella sezione Quinzaine des Realisateurs al Festival di Cannes (dove ha ricevuto una standing ovation di 6 minuti), l’esordio del regista ucraino Sukholytkyy-Sobchuk segue con i suoi intensi piani sequenza la caduta del protagonista Pamfir, tornato con i migliori intenti e precipitato sotto i colpi della criminalità locale.

Le altre uscite

In arrivo al cinema da lunedì 14 agosto anche “I peggiori giorni”, il sequel de “I migliori giorni” (2023) diretto da e con Massimiliano Bruno ed Edorardo Leo, oltre a, tra gli altri, Anna Foglietta Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Ricky Memphis, Giovanni Stori e Rocco Papaleo. Da lunedì torna in sala anche “I 3 dell’operazione drago”, cult con Bruce Lee (ma uscito postumo), a esattamente 50 anni dalla sua prima mondiale tenutasi al Grauman’s Chinese Theatre di Los Angeles.