I film da vedere al cinema questa settimana (13-19 luglio 2023)

Una nuova settimana all’insegna di novità e grandi ritorni si apre giovedì 13 luglio per le sale italiane. Tom Cruise torna a vestire i panni di Ethan Hunt nel nuovo capitolo della saga Mission: Impossible: Dead Reckoning (parte uno), la magia Studio Ghibli targata hayao Miyazaki ritorna sul grande schermo con il grande classico Kiki consegne a domicilio, ma non mancano altre novità come il teso racconto Come pecore in mezzo ai lupi o il thriller drammatico spagnolo sull’ETA di Una donna chiamata Maixabel. Scopriamo trame e trailer di tutti i nuovi titoli.

Mission: Impossible: Dead Reckoning – Parte 1

Film di Cristopher McQuarrie, con Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Vanessa Kirby

Tutto il mondo vuole mettere le mani su una nuova e terribile arma, una IA diventata senziente e in grado di contrattaccare pericolosamente. L’IMF e la spia Ethan Hunt, affiancato come sempre da Benji e Luther, dovranno quindi impedire che questa cada nelle mani sbagliate. La loro nuova missione impossibile, però, metterà a rischio anche alcuni cari e farà emergere dei fantasmi del passato.

Il settimo capitolo della saga Mission: Impossible vede un Ethan Hunt tanto invincibile quanto, per la prima volta, umano, tormentato. La sua nuova missione in giro per il mondo, da Dubai alla Norvegia fino a Roma e Venezia, è una grande dose di adrenalina (merito anche del Tom Cruise stuntman) che verrà divisa: l’uscita al cinema della seconda parte è prevista per il 2024.

Come pecore in mezzo ai lupi

di Lyda Patitucci, con Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli

Vera è una poliziotta infiltrata in una banda di rapinatori serbi che sta seminando il terrore a Roma. Quando la donna sta per portare a termine la sua missione grazie a un portavalori dal carico di tre oltre milioni di euro, tuttavia, scopre che all’interno del gruppo criminale c’è anche suo fratello Bruno, con cui non ha contatti da anni.

L’atteso esordio della regista Lydia Patitucci che, dopo aver diretto otto puntate della docufiction Sangue Del Tuo Sangue e tre episodi della serie Netflix Curon, si conferma perfettamente a suo agio nel genere crime, tra doppie identità, atmosfere tese e una Roma abitata da pecore e lupi.

Kiki consegne a domicilio

di Hayao Miyazaki

La maldestra streghetta Kiki ha compiuto 13 anni ed è pronta per partire, in compagnia del suo gatto nero parlante Jiji, per il suo anno di noviziato in una città sul mare. Qui l’accoglienza è inizialmente fredda e la giovane, ancora inesperta negli incantesimi, si guadagna da vivere facendo consegne a domicilio a cavallo della sua scopa di saggina. Un giorno, però, Kiki perde anche la sua capacità di volare e di parlare con Jiji, e dovrà capire come riacquistare i propri poteri.

Il terzo film e primo successo commerciale dello Studio Ghibli è una storia di formazione in grado di raccontare perfettamente il passaggio all’età adulta fatta di lavoro e autonomia, ma anche di smarrimento e difficoltà quasi traumatiche, il tutto con la magia che solo il maestro Hayao Miyazaki sa regalare. I grandi classici del regista giapponese tornano al cinema nell’ambito dell’iniziativa “Un mondo di sogni animati targata Lucky Red: nelle prossime settimane seguiranno Il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro e Si alza il vento.

Una donna chiamata Maixabel

di Icíar Bollaín, con Blanca Portillo e Luis Tosar

14 anni dopo l’uccisione del marito Juan María Jaúregui da parte dall’ETA, la vedova Maixabel Lasa viene contattata da uno degli assassini, Ibon Etxezarreta, che sta scontando la sua pena in carcere dopo essere uscito dall’organizzazione indipendentista basca. La donna accetta l’incontro con la persona che ha ucciso il suo amato, perché per lei tutti meritano una seconda possibilità.

Un film prepotentemente politico e, allo stesso tempo, umano, in grado di raccontare una realtà indipendentista molto vicina nel tempo attraverso uno sguardo estremamente sensibile alla tematica e ai protagonisti che l’hanno vissuta.

Le mie ragazze di carta

di Luca Lucini, con Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Alvise Marascalchi e Cristiano Caccamo

Siamo nell’Italia degli anni Settanta e la famiglia Bottaccin si trasferisce dalla campagna alla città. Primo trova lavoro come postino, la moglie Anna troverà un cinema in fallimento che guadagna solo col porno, mentre il figlio Tiberio frequenterà ragioneria in piena pubertà, facendo i conti con tutti i cambiamenti del suo corpo così come della sua nuova vita in città.

Commedia contemporanea che racconta le grandi trasformazioni e le illusioni dell’Italia benestante degli anni Settanta attraverso le fasi della vita, come il passaggio all’età adulta rappresentato dalla pubertà.

Le altre uscite al cinema

Al cinema anche il cinico film greco Suntan, oltre a La Stanza delle meraviglie di Lisa Azuelos, ma anche l’Italia con Double Soul e La sera di tutti i giorni.