I film da vedere al cinema questa settimana (6-12 luglio 2023)

Giovedì 6 luglio si apre la nuova settimana di cinema e non mancano le nuove uscite. Dagli ambienti rurali di Animali Selvatici alla strada di Rodeo, fino al documentario di Daniele Lucchetti su Raffaella Carrà e il ritorno di Hayao Miyazaki in sala con Ponyo sulla scogliera. Scopriamo cosa vedere questa settimana al cinema attraverso trame e trailer di tutti i nuovi titoli in sala.

Animali Selvatici

di Cristian Mungiu, con Judith State, Marin Grigore, Orsolya Moldován, András Hatházi e Macrina Barladeanu

In un piccolo paese della Transilvania che sembra sospeso nel tempo Mathias raggiunge la sua amante Csilla, il padre anziano e Rudi, il figlio che vive con la madre Ana e con cui vuole recuperare il tempo perduto. Negli stessi giorni arrivano nel villaggio degli operai cingalesi, una novità a cui gli abitanti non sono pronti, ma Rudi – durante una gita nel bosco – viene colpito da uno shock ben più grande.

Cristian Mungiu firma un’opera di cinema apparentemente semplice quanto la piccola realtà della Romania in cui è ambientato, lasciando tuttavia echi enigmatici e punti interrogativi evocativi in grado di mettere in discussione temi enormi come comunità, senso di appartenenza, famiglia, odio, fratellanza e persino Europa.

Rodeo

di Lola Quivoron, con Julie Ledru e Yannis Lafki

Julia vive spericolata alla giornata e a bordo delle sue moto rubate. Amante del cross su asfalto, finisce con l’aggregarsi a un gruppo di giovani centauri tutta velocità e testosterone. Trovata la sua dimensione, però, dovrà fari i conti con il maschilismo e il cameratismo dei suoi compagni, e un incidente non aiuterà il suo adattamento.

Vincitore del Premio Un Certain Regard al Festival di Cannes 2022, l’opera prima di Lola Quivoron racconta una storia d’integrazione al femminile, ambientata in un contesto selvaggio fatto di asfalto e un industriale odore di gomma bruciata.

Ponyo sulla scogliera

di Hayao Miyazaki

In un piccolo villaggio giapponese che sorge su una scogliera in riva al mare Sosuke trova Ponyo, una pesciolina rossa rimasta intrappolata in un barattolo di vetro. Il bambino si prenderà cura di lei, almeno fino a quando non interverrà il padre Fujimoto, un tempo umano e ora stregone degli abissi, che costringe Ponyo a tornare nelle acque del mare. La pesciolina si promette di trasformarsi in umano e ricongiungersi con Sosuke, scatenando la furia del padre e del mare.

Una bellissima e dolcissima favola che incanta bambini e non, esaltata a livello grafico dall’essenzialità e dall’onnipresenza dell’acqua, rivolta ai più piccoli ma allo stesso tempo carica delle suggestioni tipiche del maestro Hayao Miyazaki. I grandi classici del regista giapponese e dello Studio Ghibli tornano al cinema nell’ambito dell’iniziativa “Un mondo di sogni animati targata Lucky Red: nelle prossime settimane seguiranno i capolavori Kiki consegne a domicilio, Il castello nel cielo, Il mio vicino Totoro e Si alza il vento.

Raffa

di Daniele Lucchetti

L’atteso documentario sulla vita di Raffaella Carrà. Daniele Lucchetti firma la storia della regina della televisione degli anni Ottanta, un viaggio alla scoperta di una donna diventata vera e proprio icona generazionale, ma anche uno sguardo sulla vita privata di una star riservata e, a tratti, sofferente. Dall’infanzia in Romagna all’abbandono del padre e il trasferimento a Roma fino al flirt con Frank Sinatra, l’incontro con Gianni Boncompagni, i trionfi televisivi e anche la maternità mancata, in una carriera costellata di grandi successi; un quadro completo della prima showgirl italiana.

Rido perché ti amo

di Paolo Ruffini, con Nicola Nocella e Paolo Ruffini

Leopoldo e Amanda si giurano amore eterno fin da bambini. Lui ha promesso di sposare la sua amata nel giorno di San Valentino ma, 25 anni dopo, le cose sono cambiate. Leopoldo è un pasticcere di successo e la famiglia è l’ultimo dei suoi pensieri, mentre Amanda è una famosa ballerina che si esibirà all’Opéra di Parigi proprio il 14 febbraio. Le nozze a rischio risveglieranno però Leopoldo, determinato a riconquistare la donna in una sola settimana, nel segno delle promesse passate.

Commedia contemporanea che, nonostante rischi di perdersi in numerose sotto-trame e storie parallele, riflette sui pensieri del bambino che si vede adulto, andando ad approfondire il tema con un cast variegato e ricco di soluzioni inattese.

Le altre uscite al cinema

Al cinema anche Hypnotic, misto di azione e thriller nel segno di ben Affleck, e l’opera seconda di Luisa Porrino Tramonto a Nord Ovest, oltre al quinto capitolo della celebre saga horror Insidious: La Porta Rossa.