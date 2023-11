I film da vedere al cinema questa settimana (2-8 novembre 2023)

Cosa andare a vedere al cinema? Appena conclusosi Halloween le sale non si popoleranno solo di film horror, anzi. Tantissime uscite sono attese questa settimana, a partire da “Comandante” di Edoardo De Angelis - che vede Pierfrancesco Favino nei panni del comandante Salvatore Todaro - ma anche il ritorno di Michel Gondry dopo otto anni, il secondo lungometraggio di Luna Gualano e la pellicola tratta dall’omonimo videogame “Five Night at Freddy’s”. Scopriamo tutti i titoli in sala attraverso trame e trailer.

Comandante

Film di Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino e Massimiliano Rossi

Oceano Atlantico, Seconda Guerra Mondiale. Nel 1940 il sommergibile Cappellini della Regia Marina italiana naviga guidato dal comandante Salvatore Todaro, un uomo fuori dall’ordinario sempre pronto a dare la priorità alla legge del mare rispetto a quella della guerra, anche a costo di ricorrere a metodi fuori norma. Quando viene attaccato dal Kabalo, una nave mercantile che batte la bandiera del Belgio (paese neutrale) e che naviga a luci spente, Todaro decide di rispondere al fuoco, ma anche di salvare l’equipaggio destinato a una morte certa. Inizia così un viaggio in emersione, rischiando di essere visto da tutti, per raggiungere la baia di Santa Maria delle Azzorre.

Edoardo De Angelis firma il film d’apertura dell’ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e lo fa narrando la storia vera (concedendosi varie sfumature a tratti eroiche) del leggendario sommergibile Cappellini e del suo comandante. Quando il capitano del Kabalo gli chiese perché si prese un tale rischio, Todaro passò alla storia per la sua risposta: “Perché noi siamo italiani”. Nonostante una notevole dose di retorica, “Comandante” trova una sua formula tutta italiana non “scadendo” mai nell’americano rivisto, trascinato dall’interpretazione di Favino.

Il libro delle soluzioni

di Michel Gondry, con Pierre Niney e Blanche Gardin

Il giovane regista Marc è ormai in preda a una crisi ma, nonostante la riluttanza dei suoi produttori, decide di portare a termine il suo film che non vuole neanche vedere. Decide così di raggiungere il suo “rifugio” dalla zia Denise tra le Cevenenes, le montagne del sud est della Francia, portandosi tutta la troupe di lavoro. Qui la sua creatività rinasce completamente, in maniera quasi incontrollata: Marc inizia a scrivere un nuovo soggetto, a girare un documentario, a pensare a un film d’animazione, fino a quando non gli viene in mente di raccogliere tutte le soluzioni in un unico libro…

Dopo ben otto anni Michael Gondry torna al cinema con un film che sa di “giustificazione” di questo suo lungo silenzio. Una commedia carica di tratti autobiografici (la casa della zia è proprio dove il regista ha terminato il suo film) che racconta il tortuoso percorso creativo che ha portato al suo ritorno, sancito a Cannes 2023.

Five Nights at Freddy’s

di Emma Tammi, con Josh Hutcherson, Matthew Lillard ed Elizabeth Lail

Rimasto nuovamente disoccupato, Mike Schmidt rischia di perdere l’affido della sorellina Abi. Decide così di accettare l’ennesimo lavoro temporaneo, facendo da guardiano notturno al Freddy’s Fazbear, una pizzeria abbandonata negli anni Ottanta. I robot animatronici all’interno del locale, però, si rivelano essere vivi e assetati di sangue.

Tratto dall’omonima saga videoludica creata da Scott Cawthon (che collabora alla sceneggiatura), “Five Night at Freddy’s” vede la luce dopo una gestazione complessa iniziata addirittura nel 2015. I rimaneggiamenti si fanno sentire e la firma di Emma Tammi risulta poco costante fino all’arrivo nella famosa pizzeria dei videogame, mentre i costumi dei robot funzionano (sono veri e propri burattini meccanici con stuntman, non realizzati a computer) e bene. La quantità di sangue e violenza è stata molto ridimensionata per classificare il film come PG-13, sconsigliato solo ai minori di 13 anni.

La Guerra del Tiburtino III

di Luna Gualano, con Antonio Bannò, Sveva Mariani, Paolo Calabresi e Paola Minaccioni

Nel quartiere periferico romano di Tiburtino III gli abitanti hanno iniziato ad avere comportamenti strani. Da quando Leonardo De Sanctis ha trovato un frammento di meteorite caduto dal cielo, infatti, tutti stanno alzando delle barricate per non fare entrare più nessuno nel quartiere. Solo la fashion blogger Lavinia Conte riesce a raggiungere Pinna, il figlio spacciatore di Leonardo, Panettone e Chanel; il gruppo scoprirà che gli alieni vogliono invadere la Terra e hanno deciso di partire proprio da Tiburtino III.

Dopo l’invasione zombie di “Go Home. A casa loro”, Luna Gualano firma un altro tributo al cinema americano che ha il fascino del B-movie vecchio stampo senza mai scadere nel ridicolo, grazie anche e soprattutto personaggi colorati e accattivanti e a riferimenti al grande cinema USA mai eccessivi.

Dirty Difficult Dangerous

di Wissam Charaf, con Clara Couturet, Ziad Jallad, Rifaat Tarabay e Darina Al Joundi

Ahmed è un rifugiato siriano che vende metalli di riciclo, Mehdia è un’immigrata etiope che lavora come domestica. Tra le strade di Beirut, in Libano, prende vita il loro amore clandestino fatto di attimi rubati e baci furtivi. Senza più nulla da perdere, i due decidono di fuggire alla disperata ricerca di un futuro migliore, ma le condizioni di Ahmed, malato da tempo, iniziano a peggiorare.

Da sempre attento al sociale, Wissam Charaf dirige il suo secondo lungometraggio senza mai sfociare nel dramma o nel retorico. “Dirty Diffult Dangerous” racconta due vite a Beirut sempre in prospettiva, intersecate in un amore misurato nei toni quanto forte nel legame.

Le altre uscite al cinema

Al cinema anche la commedia francese “The New Toy” di James Huth con Hamel Debbouze, così come il film di Giulio Base “À la recherche” e l’incredibile storia della ballerina Jow Womack (prima statunitense presa al Bolshoi Ballet di Mosca) in “Joika – A un passo dal sogno”.