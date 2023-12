Dove vedere "Una poltrona per due" in streaming se non volete aspettare il ritorno in tv

È il film di Natale per eccellenza, perlomeno in Italia. Entra nelle case degli spettatori ogni 24 dicembre da oltre vent'anni per raccontare una storia divertente ma allo stesso tempo emozionante. Anche quest'anno, Una poltrona per due va in onda, la sera della vigilia di Natale, su Italia 1 che trasmette, da ben dieci anni di fila, questo grande classico del 1983 di John Landis.

Sarà per la trama avvincente, sarà per quella malinconica atmosfera anni '80 o per un cast eccezionale che vede Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis, Ralph Bellamy e Don Ameche ma questo film è un vero e proprio appuntamento fisso per gli italiani durante le festività.

Una poltrona per due: la storia di un successo tutto italiano

Il film uscì nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti del giugno del 1983 diventando il quarto film dell'anno per incassi, preceduto solo dal Ritorno dello Jedi, Voglia di Tenerezza e il grande classico Flashdance. Il grande successo di questo film che diede una svolta alla carriera di un giovane Eddie Murphy dopo il suo esordio in 48 ore. Una poltrona per due venne distrubuito, però, nel resto del mondo solo l'autunno successivo arrivando nei cinema italiani il 19 gennaio 1984 ma il suo successo non fu subito immediato arrivando solo al 13° posto della classifica dei film più visti.

Il successo televisivo di Una Poltrona per Due

Se non fu il cinema a dare a Una poltrona per due il successo che conosciamo oggi è stata, senza dubbio, la televisione a dargli visibilità e a portarlo a diventare la grande icona del Natale che è oggi al punto da toccare share elevatissimi. Basta pensare al 2017 quando il film fu visto da quasi 2 milioni e 300 mila spettatori o nel 2018 dove lo share toccato fu del 13,1%. L'anno successivo, Una poltrona per due, ha alzato ancora di più il suo record arrivando al 14,4% di share e nel 2020 ha segnato il 12,7%.

Dove vedere "Una Poltrona per due" in streaming

Se non volete aspettare la sera del 24 dicembre, quando andrà in onda su Italia1 alle 21.20, potete trovare in streaming Una poltrona per due su Paramount+ oppure con un abbonamento premium su NOW Tv, Prime Video e Apple TV+.