Il 14 maggio è la Festa della Mamma, la giornata che celebra una delle figure più importanti al mondo. Nel mondo del cinema e delle serie tv, le storie di madri sono state al centro di tantissimi titoli, alcuni più belli, altri meno, alcuni profondissimi altri più leggeri e spensierati. E proprio in occasione di questa ricorrenza in cui si festeggiano tutte le mamme del mondo, vogliamo proporvi le più belle storie di madri forti da guardare su Netflix. Tra racconti drammatici, ironici, strazianti, divertenti, ecco le più belle serie tv e film che si possono vedere su Netflix e che celebrano la bellezza (e a volte il dolore) dell'essere mamma.

Anime False

Anime False è una delle più belle serie Netflix che racconta il rapporto mamma figlia e lo fa rivoluzionando il concetto di maternità standard. Una madre e la giovane figlia hanno un legame indistruttibile se non ossessivo. Sono in fuga da tempo, soggiornano in lussuosi hotel e continuano a spostarsi. Ma quando gli alberghi di lusso lasciano il posto a motel fatiscenti diventa chiaro che non è una favola. E quando scopriamo che alle loro spalle è stata lasciata una scia di cadaveri, ci rendiamo conto che forse la madre non è una vittima ma una cacciatrice. Come faranno a cavarsela? Questa serie è un affascinante viaggio nella mente di una madre che non riesce ad accettare che la figlia cresca e possa staccarsi da lei.

The Mother

Passiamo poi a The Mother, il nuovo film Netflix con Jennifer Lopez che dimostra che una madre può essere "innaturale". Anche in questo caso abbiamo di fronte un racconto moderno della maternità con una donna che dovrà fare i conti con uno spirito materno non innato e diverso a quello che siamo abituati a vedere sullo schermo. La protagonista, infatti, è una micidiale assassina esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi.

Pieces of a Woman

E come non citare Pieces of a Woman, forse uno dei film più struggenti di sempre sulla maternità. In questo caso viene raccontata la dolorosa storia di una donna che decide di partorire in casa e perderà il bambino a seguuito di alcune complicanze per poi dover fare i conti con un senso di colpa e solitudine non indifferenti. Questo film spezza il cuore, è un pugno allo stomaco ma allo stesso tempo riesce a mostrare tutto ciò che rende una donna madre, anche quando il frutto della sua maternità non c'è più. Un film, questo, che mostra un grande coraggio e che ha bisogno di una grande forza psicologica per essere visto fino alla fine.

Marriage story

E poi c'è Marriage Story, con una straordinaria Scarlett Johanson e un bravissimo Adam Driver, che è sì il racconto della fine di un matrimonio ma anche di come il divorzio intacca la maternità e la sua gestione. Questa storia straziante, proprio come quella di Pieces of a Woman, è una delle più belle rappresentazioni di cosa significa avere una famiglia e non farla crollare anche quando l'amore scompare, soprattutto per il bene dei figli.

Maid

Maid è una serie ispirata all'autobiografia di Stephanie Land Donna delle pulizie. Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre, entrata nella classifica dei bestseller del New York Times. Racconta la storia della madre single Alex che, scappata da una relazione violenta, si dà da fare come addetta alle pulizie per sbarcare a malapena il lunario e fa di tutto per non rimanere senza casa nella speranza di dare alla figlia Maddy un futuro migliore. Narrata attraverso la voce tanto commovente quanto divertente di una donna disperata ma determinata, questa serie è un'esplorazione cruda e motivante della forza di una madre. Una storia bellissima sulle mamme single.

Working Moms

Passiamo dal genere drammatico alla commedia con Working Moms, una serie che racconta la storia di wuattro amiche neomamme che affrontano le difficoltà e la frenesia del rientro al lavoro dopo la fine del periodo di maternità, cercando di trovare un equilibrio tra vita familiare e amorosa.

Gilmore Girls

E come non citare il grande classico Gilmore Girls, la serie sul rapporto mamma figlia che ha fatto compania a una generazione intera di ragazzi e ragazze con le avventure di Lorelai Gilmore e sua figlia Rory. Anche in questo caso abbiamo di fronte un bellissimo ritratto di cosa significa, per una donna e in questo caso un'adolescente, crescere una figlia da sola senza l'aiuto di nessuno e diventare per questa un punto di riferimento assoluto. Divertente, emozionante e romanticissima, Gilmore Girls è la serie perfetta per chi ha voglia di una storia dove la maternità è al centro della narrazione.

Ginny & Georgia

E, infine, citiamo la sorella minore di Gilmore Girls, Ginny & Georgia, un'altra serie che racconta il rapporto tra una madre single e sua figlia adolescente. La storia è quella di due donne, mamma e figlia, una trentenne e una quindicenne che si trasferiscono in una nuova città e si trovano ad afforntare tutti i drammi di un cambio di vita radicale. Alla ricerca di una vita normale, le due nuove "ragazze Gilmore" dovranno inserisi in una nuova quotidianità e creare una routine serena alle prese con nuovi amici, nuovi compagni di scuola, nuovi amori e una continua crescita personale. Non sarà sempre facile ma Ginny e Georgia possono sempre contare sul loro solido rapporto mamma-figlia.