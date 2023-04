Ahsoka, il teaser trailer e le anticipazioni sulla trama della nuova serie di Star Wars

“Arriva qualcosa. Lo percepisco”. C'è una nuova minaccia nella galassia lontana lontana. Alla Star Wars Celebration di Londra, Disney+ e Lucasfilm hanno svelato il teaser trailer della nuova serie originale Disney+ Ahsoka, con Rosario Dawson nel ruolo dell'ex cavaliere Jedi (il personaggio è già apparso in The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Star Wars: Tales of the Jedi e nel film di animazione Star Wars: The Clone Wars).

Ecco le anticipazioni, le prime immagini, il cast e il periodo di uscita su Disney+.

Ahsoka, le anticipazioni sulla trama

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Ahsoka segue l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile.

Ahsoka, il teaser trailer



Ahsoka, il cast e la produzione

Oltre a Rosario Dawson, Ahsoka è interpretata da Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren e Mary Elizabeth Winstead in quello di Hera Syndulla. La serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva.

Ahsoka, la data di uscita

Ahsoka debutterà ad agosto 2023 in esclusiva su Disney+.