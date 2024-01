Un minuto circa di combattimento corpo a corpo che segna il ritorno di un grosso nome di casa Marvel. Il sito The Direct pubblica il leak di una scena di Echo, la nuova serie in arrivo su Disney+. E a duellare con la protagonista c’è Daredevil. Dentro al vecchio costume dei tempi della serie Netflix (quello visto nella serie She Hulk è differente) c’è l’attore Charlie Cox che così si unisce al cast della nuova serie Marvel.

Echo, la clip che anticipa il ritorno di Daredevil

Echo, ci sarà anche Wilson Fisk

Dal trailer ufficiale ci arriva la conferma della presenza in Echo anche di Wilson Fisk/Kingpin, il signore del crimine interpretato da Vincent D'Onofrio. Piccolo spoiler: la serie Hawkeye, la prima che ha introdotto il personaggio di Maya Lopez nell’Mcu, si conclude con Maya che affronta Fisk e si sente un colpo di pistola. Questo perché ha scoperto che Kingpin, lo “zio”, è il mandate dell’omicidio del padre e ha fornito un’imbeccata a Ronin, la vecchia identità di Hawkeye.

Echo, il trailer

Echo, le anticipazioni sulla trama

Secondo le anticipazioni la nuova serie racconta la storia di Maya Lopez, alias Echo, la combattente sorda e con una gamba di metallo “inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk”. Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. Se vuole sperare di andare avanti, dovrà affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici di nativa americana e abbracciare il significato di famiglia e comunità”.

Echo, quando escono le puntate

Tutti e cinque gli episodi della saranno disponibili in streaming su Disney+ il 10 gennaio 2024. È la prima volta che una serie targata Marvel Studios debutta con tutti gli episodi al momento del lancio.