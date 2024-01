Echo, la nuova serie Marvel su Disney+: quando escono le puntate

Anno nuovo, nuova serie Marvel. Conto alla rovescia per il debutto su Disney+ di Echo, lo spin-off di Hawkeye incentrato sul personaggio non udente di Maya Lopez. Ecco tutto quello che c’è da sapere prima dell’arrivo dello show sulla piattaforma di streaming.

Echo, il trailer ufficiale

Echo, le anticipazioni sulla trama

La serie, composta da cinque episodi, racconta “la storia di Maya Lopez, inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk. Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità”, racconta la sinossi ufficiale.

Echo, la nuova featurette

Echo, il cast e la produzione

Echo è interpretata anche da Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods), Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs di FX), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind) e Vincent D'Onofrio (Hawkeye, Godfather of Harlem).



Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland e Catriona McKenzie. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre e Sydney Freeland. I co-produttori esecutivi sono Jennifer L. Booth e Amy Rardin.

Echo, quando escono le puntate

Tutti e cinque gli episodi della saranno disponibili in streaming su Disney+ il 10 gennaio 2024. È la prima volta che una serie targata Marvel Studios debutta con tutti gli episodi al momento del lancio.