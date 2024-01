Echo 2 ci sarà? Le certezze e le ipotesi

Il 10 gennaio 2024 ha debuttato su Disney+ Echo, il nuovo show dell’etichetta Marvel Spotlight spin-off di Hawkeye e tutta incentrata su Maya Lopez, l’(anti)eroina sordomuta nativo americana.

Ufficialmente si tratta di una miniserie di cinque episodi – tutti disponibili in streaming da subito -, ma ci sono ipotesi su una fantomatica seconda stagione. La riposta alle domande (retoriche, il più delle volte), per ora, è: no, al momento non ci sono conferme ufficiali. E considerando che i rumor sulla quinta puntata dei cosiddetti scooper hanno mancato il bersaglio di chilometri, l’arrivo di Echo 2 sembra davvero difficile. Insomma, quasi una certezza che Echo resterà una miniserie. Ciò non significa che il personaggio di Mary Lopez non possa tornare nei futuri prodotti Marvel, a cominciare, forse, dall’annunciata Daredevil: Born Again.

Echo, il trailer

Echo, le anticipazioni sulla trama

La serie, composta da cinque episodi, racconta “la storia di Maya Lopez, inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk. Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità”, racconta la sinossi ufficiale.

Echo, il cast e la produzione

Echo è interpretata anche da Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods), Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs di FX), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind) e Vincent D'Onofrio (Hawkeye, Godfather of Harlem).



Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland e Catriona McKenzie. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre e Sydney Freeland. I co-produttori esecutivi sono Jennifer L. Booth e Amy Rardin.

Come finisce Echo e la scena post-credit

Ci sono due finali in Echo. Il primo riguarda Maya. Il secondo, contenuto nella scena post-credit, Wilson Fisk e una prossima serie Marvel.

La miniserie Echo si conclude con Maya che grazie ai poteri delle antenate, convogliati nel costume, prima affronta e batte insieme alla nonna Chula e alla cugina Bonnie gli uomini di Kingpin, poi “esorcizza” Fisk “assorbendo” il dolore e il trauma del boss che da piccolo ha ucciso il padre a martellate. Infine si riunisce con tutta la sua famiglia, ritrovando la serenità e il legame spezzato da piccola quando il padre l’aveva portata a New York.

E poi arriva la scena post-credit. Qui vediamo Fisk tornare a casa in aereo. Il boss viene catturato dalla tv che annuncia la possibilità di vittoria di un candidato indipendente alla corsa a sindaco della Grande Mela. Stando ai rumors quello sarà il ruolo di Wilson Fisk nella futura serie Daredevil: Born Again.