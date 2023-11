Loki 2, come finisce la quinta puntata e la “scena” post-credit

Il 3 novembre 2023 è uscita su Disney+ “Fanta/Scienza”, la quinta puntata della seconda stagione di Loki, preludio al gran finale. Ecco come finisce il nuovo episodio della serie Marvel sul dio dell'inganno con Tom Hiddleston, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Attenzione, spoiler.

Loki 2, come finisce il quinto episodio

La quinta puntata di Loki si chiude con il dio dell'inganno che annuncia di aver imparato a controllare i salti temporali e di essere capace di “riscrivere la storia”. Così lo vediamo tornare al fianco di OB nella TVA, prima che il Telaio Temporale collassi.

La puntata si è aperta con Loki completamente solo tra i corridoi della Tva. Poi una serie di salti temporali lo ha portato dai suoi amici, che ora sono tornati alle vite precedenti. Casey è un detenuto in fuga da Alcatraz, B-15 una dottoressa a New York nel 2012, Mobius un padre single che vende moto d'acqua nel 2022 e OB è uno scienziato e uno scrittore di fantascienza. Ed è proprio lui che propone a Loki di riunire i presenti all'esplosione del Telaio per usare le loro auree temporali collettive come tracciatore per trovare il “dove” e il “quando” per impedire la distruzione della TVA e del Telaio. Il dio dell'inganno a quel punto si ricorda del manuale che aveva preso nei corridoi e lo consegna a OB che così costruisce un rudimentale timepad. E la squadra viene di nuovo riunita. L'ultima è Sylvie, felice di vivere in Oklahoma nel 1982, che non ne vuole sapere di intervenire per salvare la TVA. Il punto centrale è la conversazione tra i due, dove Loki ammette che la sua vera motivazione è riavere i suoi amici, in quanto non vuole rimanere solo. Ma le ramificazioni collassano e tutto il gruppo si dissolve. Sopraffatto dal dolore per aver perso tutti e tutto, Loki riesce a controllare i suoi salti temporali.

Loki 2, la “scena” post-credit del quinto episodio

La quinta puntata della seconda stagione di Loki ha una “scena” post-credit. O, per meglio dire, un audio. Dopo i titoli di coda si sente una “voce” dice: “Sei morto, inserisci una moneta, perdente”. Il riferimento è al videogioco che si vede a metà circa di “Fanta/Scienza”, mentre Loki e Sylvie parlano: Zaniac, rimando al film di Brad Wolfe (cioè X-5) dell'episodio 2. E c'è anche un secondo rimando: nel finale di puntata Loki risente la voce di Sylvie sul fatto che i Loki siano destinati a perdere.

Loki 2, il cast e la produzione

La serie è interpretata da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani. Il capo sceneggiatore è Eric Martin. Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson & Aaron Moorhead, Eric Martin e Michael Waldron sono i produttori esecutivi, mentre Trevor Waterson è il co-produttore esecutivo.

Loki 2, quando esce l'ultima puntata

La sesta e ultima puntata della seconda stagione di Loki esce su Disney+ il 10 novembre 2023.