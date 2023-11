Loki 2, come finisce la sesta puntata: la spiegazione

Il 10 novembre 2023 è uscita su Disney+ “Gloriosi propositi”, la sesta e ultima puntata della seconda stagione di Loki. Ecco l’ultimo atto della serie Marvel con Tom Hiddleston, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Attenzione, spoiler.

Loki, come finisce il sesto episodio

“Gloriosi propositi” si chiude con Loki che sostituisce di fatto il Telaio Temporale tenendo insieme con il suo potere tutte le linee temporali e generando quello che sembra Yggdrasil, l'Albero del Mondo della mitologia norrena, condannandosi alla solitudine per proteggere tutti, per sempre, e diventando il Dio delle Storie. La TVA si organizza, con B-15 nuova leader, e ora dà la caccia alle varianti di Colui che rimane (con citazione di Kang Il Conquistatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania), OB riscrive la guida della TVA evitando che Victor Timely la riceva da bambino e venga condannato a diventare Colui che rimane. Ravonna si risveglia nel Vuoto e si ritrova investita da una luce viola, mentre Mobius lascia la TVA per assistere alla vita della sua variante terrestre sulla Sacra Linea Temporale. E Sylvie? Va per la sua strada.

Nel corso della puntata scopriamo anche che Colui che rimane è ancora vivo, alla fine del tempo, che era tutta una sua macchinazione, che il Telaio Temporale è un sistema di sicurezza per la Sacra Linea Temporale: falcia le linee temporali in eccesso e anche la TVA. L’unico modo per impedire il meltdown è evitare che Sylvie accoltelli Colui che rimane: cioè ucciderla. Loki si rifiuta e trova la “terza via”, sacrificandosi per tutti e per sempre. E ottenendo il tanto agognato trono. "So cosa voglio. So che tipo di dio devo essere. Per te, per tutti noi", dice Loki prima di entrare nel Telaio. "Ci sta dando una chance", dice Sylvie poco dopo.

Loki 2, il cast e la produzione

La serie è interpretata da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani. Il capo sceneggiatore è Eric Martin. Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson & Aaron Moorhead, Eric Martin e Michael Waldron sono i produttori esecutivi, mentre Trevor Waterson è il co-produttore esecutivo.