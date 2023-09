Loki, il video dietro le quinte che anticipa la seconda stagione

I Marvel Studios hanno diffuso un video "dietro le quinte" di Loki, la serie sulle avventure nel tempo e nel multiverso del dio dell'inganno interpretato da Tom Hiddleston, che anticipa la seconda stagione in arrivo a ottobre e accende la curiosità dei fan dell'antieroe della Casa delle Idee. Ecco le anticipazioni sulla trama, il cast e la data d'uscita su Disney+.

Loki, il "dietro le quinte" della stagione 2

Loki, le anticipazioni sulla trama

La seconda stagione di Loki, recita la sinossi ufficiale, "riprende all'indomani dello scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova in una battaglia per l'anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki naviga in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso".

Loki, il cast e la produzione

La serie è interpretata da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani. Il capo sceneggiatore è Eric Martin. Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson & Aaron Moorhead, Eric Martin e Michael Waldron sono i produttori esecutivi, mentre Trevor Waterson è il co-produttore esecutivo.

Loki, quando esce la seconda stagione

La seconda stagione di Loki esce il 6 ottobre 2023 in esclusiva su Disney+.