Il giovane Berlusconi, arriva su Netflix una docuserie dedicata al Cavaliere

Netlfix racconterà Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno 2023, in una docuserie dedicata agli inizi della sua carriera. Si intitola Il giovane Berlusconi ed è una serie documentario di 3 puntate che ripercorrerà i primi passi del Cavaliere nel nomdo della politica e dell'imprenditoria dalla metà degli anni '70 quando inventa quella che oggi conosciamo come la tv commerciale fino alle elezioni politiche del 1994. Questa docuserie è una co-produzione B&B Film e la casa di produzione tedesca Gebreuder Beetz Filmproduktion realizzata insieme alla Zdf Arte, co-finanziata dalla Regione Lazio con il programma Media di Europa Creativa. La serie è stata creata anche grazie al Tax Credit del MiC.

Ma cosa dobbiamo aspettarci da Il giovane Berlusconi e quando uscirà su Netflix? Entriamo più nel dettaglio.

Il giovane Berlusconi: di cosa parla

Il giovane Berlusconi è una docuserie composta da tre episodi in totale che racconteranno il politico, l'imprenditore e l'uomo dietro il nome di Silvio Berlusconi. Si inizia dalla metà degli anni '70, e nello specifico dal 1974 quando il giovane Silvio inventa, partendo da un sottoscala, quella che diventerà la televisione commerciale che ancora oggi continua a dominare il piccolo schermo fino ad arrivare alle elezioni in politica del 1994 e passando per i i business del Cavaliere nel mondo dell'edilizia come la creazione di Milano 2, la new town cittadina immersa nel verde. Questa serie sarà un racconto intimo e di grande impatto visivo su una delle personalità più note ma anche controverse a livello europeo tra immagini di repertorio mai mandate in onda, interviste esclusive e tanti aneddoti poco conosciuti su Silvio Berlusconi.

Il giovane berlusconi: chi ci sarà nella docuserie Netflix, i personaggi famosi

Tante le immagini inedite, le interviste e gli aneddoti legati agli esordi della sua carriera con diverse testimonianze di chi l'ha conosciuto da vicino e ha assistito e contribuito al suo successo ma anche chi l'ha criticato diventando suo antagonista. Ci saranno molti volti noti del mondo della politica, dello spettacolo e dell'imprenditoria da Fedele Confalonieri ad Adriano Galliani, da Marcello Dell'Utri ad Achille Occhetto. E poi ancora vedremo parlare del Cavaliere anche Gianni Minoli, Pino Corrias, Iva Zanicchi e molti altri.

Il giovane Berlusconi: il trailer

Il Giovane Berlusconi_TRAILER_ita from B&B Film on Vimeo.

Il giovane Berlusconi: quanto durano gli episodi

Ogni episodio avrà la durata di 50 minuti.

Il giovane Berlusconi: quando esce su Netflix

La docuserie Il giovane Berlusconi esce su Netflix il prossimo 11 aprile 2024.