Il film da guardare se vi piacciono i mix di fantascienza, thriller e futuro distopico

Saoirse Ronan e Paul Mescal in Il Nemico

Da venerdì 5 gennaio su Prime Video è in streaming Il Nemico (titolo originale Foe, che vuol dire appunto nemico), film thriller-fantascientifico-distopico diretto da Garth Davis, adattata dal romanzo omonimo di Iain Reid (che ha scritto la sceneggiatura insieme a Davis) e interpretato da Saoirse Ronan, Paul Mescal e Aaron Pierre.

Se vi piacciono i tre generi indicati prima, e quei film dove tipicamente a un certo punto c'è un colpo di scena che stravolge la prospettiva degli spettatori e fa venire voglia di tornare indietro per rivedere e cogliere gli indizi disseminati qua e là, allora Il Nemico può essere il film giusto per risolvervi la serata (o la mattinata, o il pomeriggio). Basta non aspettarsi più di tanto: il perché lo spieghiamo più avanti, ma prima il riassunto senza spoiler della trama di Foe - Il Nemico.

Di cosa parla Il Nemico

La storia raccontata dal film si svolge nel Midwest degli Stati Uniti, nel prossimo futuro, precisamente a partire dall'anno 2065. In un pianeta ormai quasi del tutto inabitabile, Henrietta (Ronan) e il marito Junior (Mescal) vivono in una vecchia fattoria appartenente alla famiglia di lui. Tirano avanti come possono, cercando di coltivare la colza in un terreno che, come tutto il mondo, non vede una goccia di pioggia da anni.

Un giorno, o meglio una notte, qualcuno bussa alla loro porta. È Terrance (Pierre), un emissario di un'agenzia governativa che annuncia loro che il nome di Junior è stato estratto a una di quelle "lotterie" americane che un tempo decretavano chi doveva partire per la guerra in Vietnam e ora stabiliscono chi deve andare in un pianeta artificiale in costruzione per iniziare il processo di colonizzazione.

Terrance spiega che solo Junior ha le capacità fisiche e mentali per partire e stare un anno nello spazio prima di poter fare ritorno sulla Terra. Nel frattempo, però, Hen non sarà lasciata da sola perché al posto di Junior sarà introdotto una specie di androide-robot con Intelligenza Artificiale. Questo AI non si limiterà a svolgere mansioni varie per aiutare Hen a sopravvivere, ma avrà le fattezze di Junior e lo sostituirà in tutto e per tutto.

Peccato che a Junior questo "in tutto e per tutto" non piace proprio per niente, e neanche Hen è entusiasta della cosa. Ma hanno ancora tempo per abituarsi all'idea, e nel frattempo Pierre passerà del tempo con loro a fare domande e test allo scopo di realizzare un'AI completamente somigliante a Junior. Cosa succederà non ve lo diciamo, ma vi lasciamo al trailer in lingua originale di Foe - Il Nemico.

Perché vedere e perché evitare "Il Nemico"

Personalmente non ci riteniamo esattamente dei geni cinematografici, come quelle persone che dopo dieci minuti di un film giallo o thriller hanno già capito come andrà a finire. Eppure abbiamo capito quale sarebbe stato il colpo di scena di Il Nemico ancor prima che fosse passata un'ora sulle due totali di durata del film. Magari abbiamo avuto fortuna, o forse la sorpresa nella sceneggiatura non è così a sorpresa.

Ad ogni modo, pur intuendo dove sarebbe andata a parare la trama, ci siamo goduti senza problemi il racconto che i tre protagonisti portano avanti attraverso dialoghi intensi e a volte anche pregni di significato. Saoirse Ronan, Paul Mescal e Aaron Pierre forniscono prove attoriali di alto livello, riempiendo lo schermo senza bisogno di troppi fronzoli, scenografie o chissà che.

Il Nemico ha ricevuto molte critiche, soprattutto negli USA e in Australia dove il film è uscito al cinema nei mesi scorsi. E in effetti forse anche noi saremmo rimasti non del tutto soddisfatti se lo avessimo visto sul grande schermo di una sala. Ma per un paio d'ore davanti alla tv del salotto Il Nemico va più che bene, e in questo senso non possiamo che promuoverlo.

Voto: 7