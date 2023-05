The Ferragnez 2: dal tumore di Fedez alla crisi di coppia, cosa aspettarsi dai primi episodi

Manca pochissimo al debutto della seconda stagione di The Ferragnez, la serie Prime Video sulla vita di una delle coppie più influenti del mondo contemporaneo, Chiara Ferragni e Fedez. Composta da un totale di 7 episodi, che andranno in onda sulla piattaforma streaming in due parti, questa serie racconterà aspetti inediti della vita privata e professionale dei Ferragnez affrontando vari temi e vari momenti importanti della loro vita nello scorso anno, dalle tragedie alle grandi gioie. Ma cosa dobbiamo aspettarci da The Ferragnez 2 e quando usciranno i primi episodi su Prime Video? Scopriamolo insieme.

Cosa aspettarsi da The Ferragnez 2, la trama dei primi quattro episodi

I sette episodi di The Ferragnez 2, come viene anticipato dal trailer ufficiale della serie Prime Video racconteranno alcuni momenti cruciali della vita di Chiara e Fedez nel 2022 a partire dalla famiglia allargata dalla nascita della piccola Vitto fino a passare per la malattia di Fedez che avrà uno spazio importante nella serie. Sarà, infatti, raccontata la scoperta del tumore, la diagnosi e tutto il processo di guarigione del rapper dall'operazione al pancreas al post-operatorio il tutto con immagini esclusive dal reparto di oncologia con affianco sempre una forte Chiara pronta a stargli vicino e incoraggiarlo. Oltre al tumore di Fedez, altri temi importanti saranno i tanti grandi eventi mondani presenziati dalla coppia, primo tra tutti il MET Gala dove verrà mostrata la preparazione dei due e le emozioni a caldo nel pre e post serata. Verranno affrontati anche altri temi come la relazione sentimentale tra Chiara e Fedez che appariranno dallo psicologo e si metteranno a nudo mostrando fragilità e pensieri contrastanti ma anche bei momenti vissuti in famiglia con i loro bambini Leone e Vittoria. Sarà anche accennata una parte relativa a Sanremo ma, nello specifico, questo argomento sarà affrontato a sé in un episodio speciale di The Ferragnez che debutterà su Prime Video a settembre 2023 e svelerà tutto il dietro le quinte della partecipazione sanremese di Chiara Ferragni facendo luce anche sul grande dibattito legato alla presunta grande crisi di coppia vissuta da lei e Fedez.

Quando esce The Ferragnez 2 su Prime Video

I primi quattro episodi di The Ferragnez 2 debutteranno su Prime Video il 18 maggio 2023.