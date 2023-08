And Just Like That 3, quando esce, cosa aspettarsi e che fine faranno Carrie e Aidan

C'è chi la dava per spacciata ma And Just Like That, la serie revival di Sex and the City è stata riconfermata per una terza stagione nonostante le polemiche sul secondo capitolo di serie che ha appena terminato la sua messa in onda su Hbo e Sky. Tra la delusione per il ritorno di Aidan nella vita di Carrie e quel tanto atteso cameo di Samantha Jones che sembra non essere piaciuto proprio a nessuno, And Just Like That continua a far parlare di sé nel bene o nel male e proprio per questo ha ottenuto il lasciapassare per un nuovo terzo capitolo di serie dove le vite delle protagoniste di questa storia che sembra non voler mai arrivare alla sua conclusione, potrebbero essere riprese 5 anni dopo. Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamo cosa sappiamo finora su And Just Like That 3.

And Just Like That 3, cosa accadrà? Le prime ipotesi sulla trama

Cosa dobbiamo aspettarci da And Just Like That 3? C'è qualcosa che ci dice che la serie riprenderà a raccontare la vita di Carrie, Charlotte, Miranda e le loro amiche 5 anni dopo il finale di And Just Like That 2. Come mai la pensiamo così? (Attenzione spoiler!) Perché nell'episodio conclusivo della seconda stagione della serie, Aidan dice a Carrie di lasciargli 5 anni di tempo da dedicare a suo figlio prima di tornare da lei e vivere la loro storia insieme. Ma cosa accadrà alle protagoniste della serie in così tanto tempo? Le supposizioni sono tante ma proviamo a immaginarle insieme. Carrie è in Grecia insieme a Sima a godersi il mare e la sua libertà in attesa che Aidan torni da lei. Sicuramente Carrie in questo tempo ritroverà più indipendenza e non è detto che al ritorno di Aidan lo voglia ancora, soprattutto dopo aver venduto casa sua per comprare una casa più grande insieme a lui. Poi c'è Miranda che ha finalmente ritrovato se stessa e la sua carriera da avvocato e abbiamo il sentore - e da un lato lo speriamo - che possa tornare insieme a Steve, padre di suo figlio. E Charlotte ha ripreso in mano la sua carriera lavorativa con grande coraggio e ora non vuole più rinunciare a se stessa per la sua famiglia quindi ci aspettiamo che tutte e tre le protagoniste della serie torneranno a dare valore alla propria indipendenza e meno agli uomini della loro vita. Ma staremo a vedere.

And Just Like That 3 quando esce e dove vederlo in Italia

Essendo appena andati in onda gli 11 episodi della seconda stagione di And Just Like That, possiamo aspettarci di vedere il nuovo capitolo di serie non prima del 2025. Per quanto riguarda i canali di distribuzione, negli USA la serie sarà trasmessa da Hbo mentre in Italia da Sky e NOW.