Andrea Giambruno e Giorgia Meloni: forse insieme per Natale (per la figlia)

Una domenica padre-figlia trascorsa nella magia del Natale. Andrea Giambruno con Ginevra ha visitato il Christmas World a Villa Borghese, mentre Giorgia Meloni era a lavoro. Gigì, così la chiama la mamma, si è divertita pattinando sul ghiaccio e giocando con alcuni amici incontrati proprio nel parco. I paparazzi di Chi sono riusciti a fotografare Giambruno insieme ad alcuni amici come l'étoile Eleonora Abbagnato in compagnia della prima figlia, Julia, e poi con Enrico Brignano e Flora Canto, anche loro accompagnati dai figli.

Questo sarà il primo Natale da separati e la coppia Meloni-Giambruno sicuramente faranno di tutto per far vivere nella massima serenità i giorni di festa alla figlia. E chissà, magari i due decideranno di trascorrere il giorno di Natale insieme, proprio per la loro Ginevra.