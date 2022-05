Antonella Clerici sta male e salta la diretta di "E' sempre mezzogiorno"

Inconveniente oggi a “E sempre mezzogiorno” che non è andato in onda ed è stato sostituito da una replica.

Il cooking show condotto da Antonella Clerici nella giornata di martedì 10 maggio è stato interessato da un inaspettato cambio di programma saltando la diretta delle 12,00.

Nessun comunicato da parte della Rai per giustificare il cambio del palinsesto, che ha preoccupato gli affezionati telespettatori del programma.

A far chiarezza sulla questione è stata qualche ora più tardi direttamente la padrona di casa, Antonella Clerici.

Le parole della Clerici

La Clerici con un video postato sui suoi canali social dalla sua casa di Arquata Scrivia, in Piemonte, ha spiegato il motivo dell’assenza della consueta diretta.

“Ciao amici. Solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione, quindi non sono stata tanto bene”, ha confessato la conduttrice mostrandosi in un look casalingo, provata dalla nottata difficile.

Ma Antonella, nonostante il malessere non pare intenzionata a volere stare lontana dal suo pubblico e promette di tornare presto in onda: “Spero domani di essere assolutamente con voi. Quindi a prestissimo, un abbraccio”, ha aggiunto speranzosa.

Chissà quindi se nella puntata di “E sempre mezzogiorno” di domani Antonella tornerà al timone o la Rai sta già studiando un piano B per sostituirla.

Intanto colleghi e volti televisivi hanno voluto far arrivare alla conduttrice il loro affetto e sostegno. Da Sabrina Ferilli a Mara Venier, fino a Alberto Matano e Andrea Delogu, in tanti hanno inviato auguri di pronta guarigione sotto il post pubblicato dalla conduttrice.