Bradley Cooper, il nuovo amore è una politica democratica: chi è Huma Abedin

A star couple is born. Bradley Cooper, terminata la storia con Irina Shayk, ha ritrovato la felicità, niente di meno che, con una nota politica democratica. La fortunata sarebbe Huma Abedin, politica statuitense di origini pakistane ed indiane, come rivela in esclusiva la testata Page Six. Abedin è molto nota negli States, è stata infatti vicepresidente della campagna 2016 di Hillary Clinton per la presidenza degli Stati Uniti, è inoltre stata sposata con il politico Antonio Weiner.

Anna Wintour come cupido

A far da cupido tra i due la leggendaria direttrice di Vogue Usa, Anna Wintour, amica di entrambi. "Anna ha sicuramente giocato da sensale”, rivela una fonte certificata a PageSix. "È la migliore amica di Bradley e adora Huma.” Pare che i due si frequentando da alcuni mesi, “mantenendo un rapporto molto tranquillo”, aggiunge la fonte. Archiviato il flirt con la star di Gle, Dianna Agron, il bel Bradley avrebbe iniziato a frequentare la 46enne Huma. Del resto pare che i due, grazie allo zampino della Wintour che ci ha visto lungo, condividano molti interessi comuni: “Sono perfetti l'uno per l'altro", ha detto la fonte alla testata. “Sono entrambi interessati al potere, alla politica e agli affari umani”. Del resto pare che la Abedin avesse rivelato agli amici più intimi di avere unnuovo uomo al suo fianco, pur senza rivelare la sua identità.

L’indizio al Met Gala

A confermare la liasion la partecipazioni di entrambi Met Gala, lo scorso due 2 maggio. Pare che Bradley e Huma siano arrivati insieme all’evento, per poi separarsi e calcare in solitaria il tappeto rosso. Le immagini della serata mostrano Abedin, 46 anni, splendente in un abito giallo in posa per le telecamere, con Cooper, 47 anni, che si tiene a distanza dietro di lei, evidentemente per non alimentare i rumors.