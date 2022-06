Diletta Leotta pubblica una foto con la mamma e viene sommersa dalle critiche

Ormai si sa ogni pubblicazione di Diletta Leotta infiamma il web. Ieri la giornalista ha condiviso un nuovo scatto che ha aperto la strada alle polemiche.Non si tratta di una delle foto in bikini che fanno sognare i fan delle 30enne. Il post incriminato è un innocente selfie di Diletta in compagnia della madre. La conduttrice è apparsa sorridente a Cagliari insieme alla mamma Ofelia Castorina. Le due appaiono identiche, stessi tratti delicati e capelli biondi. “Always by my side”, ha scritto la ragazza a corredo dello scatto, prontamente ricondiviso da mamma Ofelia. Sotto la foto sono impazzati i commenti dei fan della giornalista sportiva in delirio. “Chi è la mamma e chi la figlia?”, domanda ironico un utente. “Tale madre e tale figlia”, gli fa eco un altro follower. “Meravigliose!!”, si legge, mentre c’è chi domanda: “Instagram della mamma?!” “Facce vede pure tua nonna”.

I commenti offensivi

Accanto ai commenti entusiasti però non sono mancanti nemmeno dei feedback poco lusinghieri per la Leotta e sua mamma. “Gommone e gommina”, “Stesso gommista”, “Ci sono più ritocchi ed effetti speciali in questa foto che in un film di Steven Spielberg”, “Stesso chirurgo?” “Avoja a smaltire la plastica”. Questo il tenore dei commenti apparsi sotto la foto, che è stata condivisa anche da alcune pagine Facebook che hanno fatto ironia sull’aspetto della donna. Al centro delle polemiche dunque il volto della signora, Ofelia accusata di essere rifatta, critica spesso rivolta anche alla stessa Leotta. Effettivamente osservando le foto di qualche anno fa, la Castorina appare decisamente diversa. Rispetto al passato il volto della donna sembra più disteso e le labbra rimpinguate.

L'asso nella manica

Del resto non sorprenderebbe visto che Diletta e sua mamma possono vantare un asso nella manica in famiglia. Si tratta di Mirko Manola, figlio del primo matrimonio di Ofelia e noto chirurgo plastico. Come la sorella ha lasciato la sua Catania per specializzarsi in Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Chirurgia Estetica e oggi ha due studi, uno nel centro di Milano e l’altro a Roma. Secondo le malelingue ci sarebbe anche la sua impronta dietro la bellezza della Leotta, come sembrerebbero testimoniare anche delle foto prima e dopo della giornalista. Manola tuttavia ha sempre smentito i rumors, dichiarando più volte di non essere intervenuto mai sulla sorella. Lo stesso può dirsi per mamma Ofelia? Il chirurgo non si è mai pronunciato in merito. Come però disse la conduttrice televisiva a Sanremo “la bellezza capita”, e noi vogliamo credere che dietro la sua si celino i generosi geni di mamma Ofelia.