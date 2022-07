Kate Middleton in lacrime per colpa di Meghan: il libro verità

Tutti ricorderanno uno dei temi più scottanti emersi durante l’intervista di Meghan Markle da Oprah Winfrey, quando l’attrice americana rivelò che la cognata la fece piangere alla vigilia delle nozze con il principe Harry. L’imprescrutabile Duchessa di Cambridge non è mai intervenuta a smentire i fatti, ma il nuovo libro bomba “Revenge” del giornalista investigativo Tom Bower, lo fa per lei. Al contrario di quanto era stato detto, pare che sia stata la Markle a far “scoppiare in lacrime” Kate, paragonando in maniera negativa la piccola Charlotte alla figlia della sua migliore amica Jessica Mulroney, Isabel, durante la prova degli abiti da damigelle. Come è risaputo le due duchesse, entrambe 40enni, avevano opinioni divergenti sulla lunghezza dell’abito di Charlotte e sul fatto che le flower girls dovessero indossare delle calze durante la cerimonia. Sembrerebbe che, come riporta Bower, tutti i partecipanti fossero schierati contro Kate.

Il motivo della lite

Il motivo della lite emerse nel 2020, dopo che un amico di William riferì alla rivista Tatler della diatriba tra duchesse: “Era una giornata calda e apparentemente c'era una discussione sul fatto che le damigelle d'onore dovessero indossare i collant o meno. Kate, seguendo il protocollo, ha ritenuto che avrebbero dovuto. Meghan non voleva che lo facessero”. L’anno successivo la stessa Markle durante l’intervista ad Oprah ha smentito l’insider, rivelando di essere stata piuttosto lei a scoppiare in lacrime: "Pochi giorni prima del matrimonio era arrabbiata per qualcosa che aveva a che fare – sì, il problema era corretto – con i vestiti da damigella d’onore, e mi ha fatto piangere, e ha davvero ferito i miei sentimenti - dichiarò Meghan -. E ho pensato, nel contesto di tutto ciò che stava succedendo in quei giorni che hanno portato al matrimonio, che non aveva senso non fare semplicemente quello che stavano facendo tutti gli altri, che era cercare di essere di supporto, sapendo cosa stava succedendo con mio padre e quant’altro”. Nonostante si sia sbottonata, pare che Meghan abbia poi perdonato la cognata: “Non credo sia giusto che lei entri nei dettagli perché si è scusata e l'ho perdonata". La Markle ha poi definito Kate "una brava persona" e ha detto che sentiva che i media “sembravano davvero volere una narrazione di un eroe e di un cattivo”.