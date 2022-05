Laetitia Casta rivela: “Le prime esperienze alla scoperta della sessualità con una ragazza”

Spegne oggi 44 candeline Laetitia Casta, supermodella, attrice che si definisce orgogliosamente libera. Vanity Fair Italia la celebra nel numero 20 del magazine in edicola fino al 17 maggio.

La Casta si è raccontata in una lunga intervista senza filtri con il giornalista e scrittore Arthur Dreyfus, toccando temi di grande attualità.

Dreyfus ha interrogato l’attrice su come percepisse da giovane il suo orientamento sessuale. “Era più una questione di genere che di sessualità. Mi chiedevo: perché sono una ragazza e non un ragazzo?”, ha replicato Laetitia raccontando come sin da piccola abbia sempre preferito indumenti di foggia maschile: “Non capivo perché la gonna dovesse essere per me e perché avrebbe dovuto definirmi”, ha dichiarato.

Laetitia Casta e la bisessualità psichica universale

L’attrice è poi tornata sul tema dell’orientamento convenendo con il giornalista sul concetto di bisessualità psichica universale messa a punto da Freud e lasciandosi andare ad una dichiarazione molto intima: “Le persone suscitano in me sentimenti ed emozioni che prescindono dal loro genere. Per esempio, quello che mi attrae di un uomo non è tanto il suo lato maschile, ma quello femminile. Non ho alcun bisogno della rappresentazione stereotipata del maschio forte, delle persone mi colpisce piuttosto la fragilità”, ha dichiarato l’attrice sposata dal 2017 con Louis Garrel, da cui ha avuto il quarto figlio Azel.

L’attrice infatti, è già mamma di Sahteen nata dall’amore con il regista e fotografo francese Stéphane Sednaoui. Successivamente, dalla lunga relazione (2003-2013) con l’attore italiano Stefano Accorsi sono nati Orlando e Athena. Anche Garrel è già papà: nel 2009 ha adottato insieme alla sua ex compagna Valeria Bruni Tedeschi, la piccola Oumy.

Tra i tanti amori della supermodella non sono mancate nemmeno esperienze con donne come ha svelato senza tabù Laetitia sulla pagine di Vanity Fair: “Non mi sono mai innamorata di una donna, ma le mie prime esperienze alla scoperta della sessualità sono state con una ragazza”.

Una confidenza intima che tuttavia non preoccupa la Casta: “Non mi crea problemi. A una certa età non si sa troppo bene che direzione prendere, è poi la vita a metterci sulla nostra strada. Ma la scelta non è così netta. Credo che in noi rimanga una certa ambivalenza”.

L’attrice già in passato si era detta favorevole alla bisessualità, proprio in un’intervista rilasciata sempre a Vanity Fair nel 2011.

“Il tabù della bisessualità è stato infranto da tempo, ma non si aveva il coraggio di ammetterlo”, diceva allora l’attrice, dichiarando di non avere problemi qualora il suo partner la tradisse con un uomo: “Per quanto mi riguarda - spiega Laetitia - quello che conta è che il mio uomo non s'innaomori di un'altra persona, perché in quel caso non avrei il coraggio di fermarlo".