Belen rompe il silenzio dopo le foto con De Martino: "Non è tardi per riprendere quel sogno"

Belen Rodriguez è sempre più confusa. Dopo la rottura con Antonino Spinalbese - dal quale lo scorso luglio ha avuto la figlia Luna Marì - la showgirl si è presa del tempo per lei, ma a fare capolino nella sua vita è tornato, come ormai spesso accade, Stefano De Martino. I due storici 'ex' sono stati beccati insieme più di una volta negli ultimi giorni e i beninformati parlano di un esplosivo ritorno di fiamma.

Nessuna smentita da parte della showgirl. Anzi. L'ultimo post tra le sue storie Instagram sembra una romantica ammissione sull'amore inesauribile che la legherebbe al padre di suo figlio Santiago. "E' bellissimo riconoscere che ci sono persone con le quali diventare migliori - scrive - eppure nonostante questo è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura, che seppure strana ci permette di essere chi siamo nel profondo". Belen si lascia andare, parla a cuore aperto e ogni parola sembra rivolta al marito, senza alcun dubbio l'amore più grande della sua vita: "Pochi minuti fa non sapevo se prendere la penna, e ora capisco che potrei scrivere per ore su questo argomento - continua - Vorrei poter descrivere le emozioni che provo al solo pensiero di poterlo fare. Com'è facile sopprimere i propri bisogni solo per la meccanicità delle ricorrenti abitudini e per il rumore del mondo esterno. Per quanto innamorati, per quanto volutamente o meno distratti dal divertimento, per quanto silenziosi e accondiscendenti su molte o troppe questioni, non dobbiamo mai rinunciare ai nostri silenzi, a noi stesse, alla nostra parte strana e ribelle. Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po' da sole".

Lei lo ha fatto, ma evidentemente proprio stando sola avrebbe capito quanto è ancora importante Stefano e con lui il loro amore, la loro famiglia: "Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell'ammettere di esserci perse - spiega - Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Rifioriamo dal nostro silenzio. Prendiamoci i nostri spazi. E' lì che nasceranno le cose più belle e giuste. Non forse per gli altri, ma di certo per noi". Se il matrimonio con De Martino risorgerà ancora una volta dalle sue ceneri è ancora presto per dirlo, ma di certo tra i due c'è un legame inspiegabile. Neanche con un post.

Il post di Belen su Instagram

Belen e Stefano di nuovo vicini

Le voci sul ritorno di fiamma tra Stefano e Belen si rincorrono da giorni, insieme a foto che li ritraggono insieme, sorridenti e complici come una volta. La showgirl e il conduttore avrebbero trascorso il Natale insieme, si sono salutati per qualche giorno quando lei è partita con l'amica Patrizia Griffini per l'Uruguay e al ritorno, ad aspettarla in aeroporto, c'era proprio lui. I due avrebbero trascorso anche una notte insieme, a casa di lui, e i rumors parlano di numerose cene e incontri 'segreti' avvenuti nelle ultime settimane. Per ora solo voci, ma si attendono le prossime puntate...