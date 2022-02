Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presentano il figlio appena nato: la prima foto dall’ospedale

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori. Con un messaggio postato sui social la coppia ha condiviso la gioia della nascita di Gabriele, frutto di un amore nato durante la permanenza come concorrenti del GF Vip e cresciuto fino a renderli mamma e papà del loro primo figlio insieme.

“Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro” si legge nella didascalia dello scatto, preso d’assalto dai follower che hanno seguito tutta l’evoluzione della loro storia e da giorni attendevano il lieto evento. Di recente, infatti, Clizia aveva annunciato sui social l’imminente arrivo del bimbo che per lei è il secondogenito dopo Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina.

La storia di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Paolo e Clizia si sono conosciuti due anni fa al GF Vip. La coppia ha festeggiato il secondo anniversario lo scorso 8 febbraio: “Festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele” avevano scritto a corredo di una foto insieme. A ‘Verissimo’ la coppia ha rivelato che il prossimo passo importante sarà il matrimonio che è nei programmi, anche se non imminenti. Ora c’è Gabriele a cui dedicarsi con tutto l’amore possibile. La coppia abita a Roma, dove è tornata a vivere anche Eleonora Giorgi - che ormai da qualche anno si era trasferita fuori città - proprio per stare più vicina al futuro nipote e per aiutare i genitori.