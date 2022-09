Fedez e Chiara Ferragni, 4 anni di matrimonio: "Le notti a piangere ci hanno fortificato"

Fedez e Chiara Ferragni festeggiano oggi 4 anni di matrimonio. Era il 1 settembre del 2018 quando la coppia, a Noto, davanti al figlio Leone - di appena 5 mesi - e amici e familiari arrivati da tutta Italia (e non solo), si è giurata amore eterno. Un amore che ha superato i momenti più difficili, come la malattia del rapper, che lo scorso marzo si è sottoposto a un delicato intervento per la rimozione del tumore al pancreas.

E' lui a rivolgere oggi a sua moglie le parole più toccanti, ma soprattutto piene di gratitudine. In un post pubblicato su Instagram, accanto a una serie di immagini di quella giornata indimenticabile, Fedez scrive: "4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase 'nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia' è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato - continua - grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l'unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry".

Parole emozionanti, a cui Chiara Ferragni risponde: "Felice anniversario amore mio. Quattro anni da coppia sposata e sei insieme come coppia. Non c'è nessun altro con cui preferirei passare questa vita, nel bene e nel male. Ti amo, sempre e per sempre". I migliori auguri per la coppia arrivano da ogni parte del mondo, sempre via social. Parenti, amici, colleghi e soprattutto i loro follower - oltre 42 milioni se li contiamo insieme - che li seguono sempre con grande affetto e ammirazione e oggi festeggiano questo giorno importante con loro, virtualmente ma con tante "good vibes".

Il post di Fedez

