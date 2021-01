"Mark Caltagirone?", "Ci pensa tua sorella": furia Pamela Prati su Instagram

Bomba Pamela Prati. La showgirl ha pubblicato un video a dir poco bollente su Instagram, dove balla sulle note latine e calienti di Ricky Martin, nella doccia, nuda con solo l'asciugamano intorno alla vita. "Prima di andare a dormire, dopo la doccia, ballate. Vi sentirete meglio... Sogni d'oro amici miei" scrive la showgirl, che da poco ha riaperto i commenti ai follower.

Dopo lo scandalo Mark Caltagirone e la successiva gogna mediatica, infatti, l'ex star del Bagaglino ha affrontato un periodo difficile in cui ha preferito tenersi alla larga quanto più possibile dai social, o perlomeno dalle feroci critiche di cui era bersaglio. Ora, seguendola, si assiste alla sua rinascita. Pamela Prati non solo è tornata ad essere radiosa, ma risponde per le rime a chi perfidamente rivanga il passato.

Il botta e risposta con gli hater

"Non balli un liscio con Mark Caltagirone?" commenta un utente a cui la soubrette sarda replica: "Ci pensa tua sorella, tranquillo". Ma i botta e risposta non sono finiti. C'è anche chi tira in ballo i fantomatici figli adottivi: "I bimbi dove li hai lasciati?". Risposta? Arriva: "Con tua zia a giocare a burraco". Pamela Prati non si lascia più intimidire e dalla sua ha tanti fan che la difendono e la riempiono d'affetto. Intanto "per l'estate" promette una nuova canzone.

Sotto il post di Pamela Prati e i commenti degli hater