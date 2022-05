Michele Bravi porta una pizza in diretta TV a Mara Venier. Ecco perché

Michele Bravi arriva in studio a Domenica In Show con in mano un cartone della pizza per Mara Venier. Un gesto davvero bizzarro che ha divertito tutti non solo la conduttrice veneziana ma anche tutto il pubblico nello studio. Ma c'è un motivo dietro questa pizza e a spiegarlo è la stessa Venier.

Durante un'edizione di Domenica In, appena dopo la fine di Sanremo 2022, Michele Bravi è stato ospite della Venier e aveva confessato alla presentatrice Rai di essere solo per San Valentino e di non avere nessuno con cui festeggiare, proprio come lei. Da qui era arrivata una proposta da parte del cantante di andare a mangiare insieme una pizza proprio nel giorno degli innamorati. Lo stesso invito, però, glielo aveva fatto anche Fabrizio Moro ma Bravi, senza problemi, le aveva proposto di andare tutti e tre insieme.

Peccato però che Mara Venier il giorno di San Valentino l'abbia passato insieme a Patty Pravo ignorando i due inviti fatti da Moro e Bravi.

Per questo motivo, a mesi di distanza, Michiele Bravi ha pensato bene di portare lui stesso la pizza a Mara Venier per recuperare quel San Valentino mancato (e in studio c'era anche Fabrizio Moro) proprio come sarebbe dovuto essere secondo i piani originali.