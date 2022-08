Il principe Carlo nello scandalo: ha accettato soldi dalla famiglia di Osama bin Laden

Nuovo scandalo a corte. Dopo aver accettato 3 milioni di dollari in contantidallo sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex primo ministro del Qatar, pare che il principe Carlo avrebbe detto sì anche ad milione di sterline di donazioni per il suo fondo caritatevole elargiti dalla famiglia di Osama bin Laden.

La ricostruzione del Sunday Times

A rivelarlo è ancora una volta il Sunday Times, secondo cui il principe avrebbe ricevuto una donazione per il ente di beneficenza di ben 1,2 milioni di dollari dai fratellastri di Osama bin Laden, capo terrorista fondatore di Al Qaida, responsabile degli attentati dell'11 settembre. La donazione di Bakr bin Laden e Shafiq bin Laden (fratellastri dell'ex leader di Al Qaeda, ucciso dalle forze speciali statunitensi in Pakistan nel 2011) sarebbe arrivata dopo un incontro tra Carlo e Bakr a Clarence House nell'ottobre 2013. Secondo la testata Carlo avrebbe accettato la donazione al The Prince of Wales's Charitable Fund, nonostante le obiezioni dei suoi consulenti. Clarence House ha contestato tale affermazione, affermando in una dichiarazione: ?Il Prince of Wales' Charitable Fund ci ha assicurato che è stata intrapresa un'accurata analisi prima di accettare questa donazione. La decisione di accettare è stata presa dai soli amministratori dell'ente di beneficenza?. Clarence House è dunque intervenuta a confermare che la donazione c?è effettivamente stata, smentendo però che Carlo abbia mediato l?accordo e accettato la cospicua donazione contro le obiezioni dei suoi consiglieri. Nel 1994, la famiglia di Osama bin Laden pubblicamente rinnegato il terrorista e non vi è alcun indizio che i suoi fratellastri avessero legami con le sue attività o legami noti con il terrorismo.

Lo scandalo per le donazioni in contanti dallo sceicco del Qatar

Una notizia che fa tremare la corte, visto che arriva un mese dopo che il The Sunday Times ha scoperto che il principe ha accettato 3 milioni di dollari in contanti dallo sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Secondo quanto descritto all'interno dell'ampio articolo, i soldi sarebbero stati consegnati attraverso buste di plastica dei grandi magazzini di Fortnum and Mason mentre circa un milione sarebbe arrivato sempre in contanti all'interno di una valigetta.