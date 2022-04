Le Barbie della regina Elisabetta sono sold out: rivendute a prezzi folli

Il 2022 è un anno particolare per la regina Elisabetta II: festeggia sia i suoi 70 anni al trono sia i 96 anni. Le candeline sono state spente proprio oggi e in occasione del lieto giorno la Mattel, la casa produttrice delle Barbie, ha messo in commercio una bambola a immagine e somiglianza della sovrana. Abito avorio, capelli canuti, guanti, la tiara del suo matrimonio e alcuni particolari che rimandano alla tradizione reale e al suo ruolo.

La Barbie-Regina fa parte della serie di bambole dedicate alle grandi donne della storia, una collezione che omaggia "individui visionari con un impatto e un'eredità eccezionali". "Barbie Signature Queen Elizabeth II Platinum Jubilee Doll", questo il nome completo, è stata messa in vendita al prezzo di 75 dollari, più o meno 68 euro. L'oggetto da collezione è andato sold out in poche ore circa 68 euro: la bambola è andata esaurita in poche ore e adesso è introvabile. La bambola è venduta da Amazon, Harrods, Hamley's, Selfridges e John Lewis.

Le Barbie rivendute al quadruplo

Sui siti come Ebay si trovano già le Barbie da collezione rivendute ad un prezzo molto superiore, alcuni arrivano a superare il quadruplo del prezzo di vendita della Mattel (68 euro circa). Alcuni annunci sono solo per il "preorder", ovvero per preordinare la bambola, altri hanno disponibilità limitata. Da considerare oltre al costo della Barbie, che va dai 165 ai 360 euro, quello della spedizione che super in alcuni casi si avvicina ai 40,00 euro. Il prezzo è sicuramente destinato a salire.

(Foto dal sito Ebay)

Il significato dei gioielli

Il lavoro per la realizzazione della Regina formato bambola è stato molto e non ha lasciato nulla al caso, ad esempio il vestito bianco, ha spiegato il coordinatore dei designer Robert Best, non è una copia dell'abito indossato dalla sovrana ma è "ispirato allo stile e al colore dell'abito che ha preferito nei ritratti reali". Impossibile non ricordare l'abito bianco, con annesse decorazioni, indossato a Buckingham Palace dalla Regina in occasione della visita di Donald e Melania Trump.

La tiara sicuramente non passa inosservata: è una fedele riproduzione della tiara, che prima appartenne alla regina Mary, che indossò per il suo matrimonio con il futuro Duca di Edimburgo. I dettagli più difficili da realizzare sono stati quelli dei gioielli: i medaglioni posti sui nastri rappresentano gli ordini della famiglia reale, il nastro rosa fu donato a Elisabetta II dal padre, Giorgio VI, quello celeste dal nonno, Giorgio V. La spilla d'argento appuntata sotto la fascia rappresenta la spilla a stella della Giarrettiera, l'insegna del più alto ordine cavalleresco del Regno Unito, l'Ordine della Giarrettiera.