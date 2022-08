Zorzi contro Salvini: "Il voto degli analfabeti". Lui replica

Tommaso Zorzi contro la Lega e contro Matteo Salvini. L’influencer già in passato era intervenuto a scagliarsi contro il leader del carroccio per aver ostacolato la discussione del ddl Zan al Senato: “Salvini parla di famiglia ma poi è separato. Quando lo guardo, credetemi, mi fa pena”. E poi domandava: “È davvero così appagante arrivare al potere in questo modo, sfruttando il popolino?”. Nella giornata di ieri il conduttore di Drag Rage Italia è tornato nuovamente a scontrarsi con Salvini su Twitter.

Il botta e risposta con Salvini

Tutto nasce dal fatto che il leader leghista ha postato un’immagine che ironizzava sull'”armata sinistrata” del centrosinistra. Zorzi ha quindi ricordato al politico l’asse FDI-Lega-Forza Italia e ha ripescato un vecchio tweet di Salvini del 2013, in cui l’ex ministro degli interni attaccava Silvio Berlusconi, condannato a 4 anni, e il Pd che all’epoca era “costretto” a governare insieme a lui. “Un idiota fatto e finito”, l’ha definito senza mezzi termini l’ex vincitore del Grande Fratello Vip, dando il via ad un piccato botta e riposta con Salvini.

“Accipicchia, addirittura idiota? Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e con le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli italiani a decidere, buon voto anche a te”, ha replicato il leader leghista. Non si è fatta attendere la contro-risposta di Zorzi, che ha scritto: “Dopo aver espresso più volte il tuo pensiero contro la mia libertà di essere e di amare cosa volevi? Un sonetto d’amore in endecasillabo piano? Ma piantala con la sta carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro. E facendo un giro tra i commenti noto un disagio e un’ignoranza che fa spavento”.

Zorzi riporta nelle proprie stories alcuni commenti ricevuti dai sostenitori di Salvini: "Poi vai a vedere i commenti ed il più articolato ti dice di andare a mangiare le banane con il cul*. Il voto degli analfabeti, è quello che mi dà fastidio, è una classe politica che rappresenta gli analfabeti", è la conclusione.