Uomini e donne, Davide senza freni: scoppia la passione in diretta con Beatrice e Chiara

Prima con Beatrice, poi con Chiara, l'epilogo è lo stesso: un bacio passionale che sconvolge lo stesso tronista. Il giovane leccese si presenta in puntata vistosamente emozionato dopo aver passato del tempo con le sue corteggiatrici.

La prima con la quale esce in esterna è Beatrice. La giovane romagnola decide di aprirsi con il tronista e scrive su dei post-it una serie di parole che la rappresentano. La prima è bambina: "Nella mia vita non ho avuto molto tempo per esserlo - speiga lei - però in amore non ci vedo niente di male ad essere un po’ bambina"; la seconda è inutile: "una parola che mi dice mio papà", spiega lei; la terza è balena perchè così la chiamavano a scuola, la quarta è non abbastanza: "perchè mi sono sempre sentita un po’ meno". Parole alle quali il tronista risponde con un abbraccio e un regalo, un collage di foto con al centro una frase: "Sei una bella persona".

L'esterna si fa "calda". Davie e Beatrice si lasciano andare ad un bacio appassionato che viene però "sminuito" dall'esterna vissuta tra il tronista e Chiara. Il pugliese, a sorpresa, anticipa l’esterna e va a prendere Chiara a casa. I due vivono momenti di grande chimica e scatta il bacio.

Immagini che ovviamente trovano l'amarezza di Beatrice. Il tronista "pizzicato" da Maria De Filippi si dice in difficoltà e afferma che, una volta a casa, ha pensato maggiormente ad una delle due ma preferisce non dire a chi.