"Ti regalo il festival". Il messaggio scritto da Achille Lauro alla madre è commovente

Prima di salire sul palco dell'Ariston, Achille Lauro scrive alla mamma Cristina. Lo fa attraverso un post condiviso su Instagram in cui si mostra bambino, per non dire neonato, ringraziando la donna del supporto avuto in questi anni. E' un regalo di compleanno, quello dell'artista romano: "Oggi 61 anni fà nasceva mia madre - si legge - Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di Sanremo".

Il post è un elogio alla maternità stessa. "Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo - prosegue Lauro - Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio battesimo. Che dio ci protegga. Hallelujah".

Più volte nel corso degli ultimi anni Lauro ha parlato del rapporto con la sua famiglia. Un rapporto conflittuale col padre Nicola De Marinis, classe 1956, magistrato della Corte di Cassazione, ma sempre disteso con la mamma Cristina Zambone, originaria del Veneto e che lavora nel suo entourage per supportarlo nella carriera.

Achille Lauro è tra i 25 cantanti di Sanremo 2022 con 'Domenica'. Da super ospite a big in gara, Lauro torna a Sanremo dopo le performance da guest star della scorsa edizione. E' il terzo Festival per lui, che si è sempre posizionato a metà classifica prima con 'Rolls Royce' e poi con 'Me ne frego', ottenendo comunque uno straordinario successo che lo ha consacrato come re del glam rock italiano.