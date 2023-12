"Arianna Meloni insofferente nei confronti di Andrea Giambruno": cos'è successo ad Atreju

Andrea Giambruno si è presentato a sorpresa a Atreju, la convention di Fratelli d'Italia organizzata a Roma tra il 14 e il 17 dicembre. Giambruno ha preso parte alla kermesse nell'unico giorno in cui Giorgia Meloni non era presente (era a Bruxelles per il vertice del Consiglio europeo) e forse non era un caso.

L'assenza dell'ex compagno della premier Giorgia Meloni alla manifestazione era data quasi per certa, per questo ha suscitato così grande clamore. La relazione tra Giambruno e Meloni è finita circa due mesi fa, in seguito allo scalpore creato dai fuorionda del giornalista mandati in onda da Striscia la Notizia.

Tra chi non si aspettava l'arrivo di Andrea, secondo quanto scrive Massimo Giletti su Gente, ci sarebbe Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio. "Chi ha visto da vicino l'arrivo dell'ex di Giorgia Meloni racconta che la sorella Arianna abbia fatto molta fatica a mimetizzare sul volto l'attimo in cui il suo ex 'cognato' le ha fatto capolino alle spalle". "Ecco perché - scrive ancora Giletti - subodorato il pericolo di tale ingombrante presenza, l'assistente di Arianna ha fatto circondare Giambruno dai gladiatori della Fiamma in felpa blu e lo ha fatto portare dietro il palco lontano dai riflettori, per evitare guai ulteriori". “Non lo sapevo che sarebbe venuto, ma mi ha fatto piacere, è il padre di mia nipote. E poi viene ad Atreju ogni anno", queste le parole di Arianna in merito all'arrivo a sorpresa dell'ex cognato.

Una presenza quella di Giambruno che non è passata inosservata anche perché il giornalista sarebbe "costretto a un mutismo forzato che rappresenta un vero paradosso per chi, oggi, è identificato come il 're dei fuorionda'".