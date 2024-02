Gli attori di Mare Fuori contro la vittoria di Angelina Mango: i loro messaggi

Non si arresta la polemica intorno al secondo posto di Geolier al Festival di Sanremo. La vittoria di Angelina Mango, con La noia, ha sconvolto i fan del rapper napoletano. Il televoto, con il 60% di voti, vedeva come vincitore Geolier, ma le preferenze della Sala Stampa hanno ribaltato il risultato portando Angelina al 73%. Sui social si è scatenata una vera e propria rivolta colpa anche del caos televoto con tanto di voti che, per colpa dell'enorme quantità di sms ricevuti, non sono andati a buon fine. Motivo per il quale il Codacons ha già dichiarato di è pronto a chiedere l'annullamento della classifica se gli accertamenti dovessero confermare delle irregolarità.

Tra i molti fan del rapper anche alcuni degli attori di Mare Fuori. Oltre a tifare per Geolier Maria Esposito (Rosa Ricci) e Artem Tkachuk (Pino) hanno espresso il loro stupore e dispiacere per la vittoria di Mango. Esposito dopo il verdetto ha pubblicato una storia con scritto "60%", ovvero il dato del televoto sottolineando così chi avrebbe dovuto vincere.

Artem, invece, ha ricondiviso il post del giornalista Gabriele Parpiglia in cui chiedeva l'intervento del Codacons a rivedere il sistema di votazione: "Adesso come avete avuto il coraggio di dire a Geolier se avesse rubato, fate la stessa domanda ad Angelina Mango". L'attore ha anche pubblicato un video in cui si vedono i fan che affollano la strada sotto la casa del secondo classificato con questo commento: "Voce 'e popolo voce 'e Dio". I due attori hanno anche recitato nell'ultimo videoclip di Geolier, “I p’ me tu p’ te”.