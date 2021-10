Annalisa e Federico Rossi, è nato un amore?

Galeotto fu l'ormai famigerato "Movimento Lento", tormentone radio dell'estate 2021? Il feeling tra Annalisa e Federico Rossi, coppia discografica della stagione passata, è spesso apparso particolarmente intenso, ma tra i due potrebbe essere esploso altro. Del sentimento.

I rumor

A parlare esplicitamente di 'tenerezze' tra i cantanti il magazine Diva e Donna: "C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti, abbracci e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più". Il condizionale è d'obbligo e certezze non ce ne sono, così come le smentite dei diretti interessati, ma certo è che tantissimi fan di Annalisa e Federico si sono chiesti per tutta l'estate se tra i due fosse scattata la passione.

Gli ex

L'ex volto di Amici è stata a lungo fidanzata con il produttore musicale Davide Simonetta, lasciato nel 2017 dopo un'iniziale convivenza. 36 anni da poco compiuti, Annalisa Scarrone è da sempre legatissima alla propria privacy. È difficile immaginare una sua presa di posizione ufficiale sull'ultimo rumor di fine estate. Il 27enne Federico Rossi è tornato single da poco, dopo aver rotto con Paola Di Benedetto, ex vincitrice del Grande Fratello Vip con cui conviveva a Milano.