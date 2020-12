La casa di Antonella Clerici circondata dalla neve: lo spettacolo in un video con Vittorio Garrone

Con lo spettacolo del bosco innevato che circonda la sua casa di Arquata Scrivia, Antonella Clerici ha dato il suo buongiorno ai follower. “Qui si spala la neve!”, ha scritto la conduttrice postando le immagini del paesaggio imbiancato che vede protagonista il compagno Vittorio Garrone, al lavoro per rimuovere l’enorme quantità di neve davanti all’ingresso con guanti, cappello e stivali.

Uno scenario fiabesco quello regalato ai fan, replicato ancora nelle storie Instagram che hanno dato l’idea della situazione attuale nella provincia di Alessandria, dove Antonella vive con il compagno e la figlia Maelle da qualche anno. L’atmosfera surreale registrata dalle immagini sta conquistando gli utenti, incantati dal filmato suggestivo che fa da sfondo alle vacanze natalizie della conduttrice, sempre pronta a condividere i momenti più belli della sua quotidianità vissuta a contatto con una natura, oggi particolarmente suggestiva.

(Di seguito i video postati da Antonella Clerici su Instagram)

La casa nel bosco di Antonella Clerici

Antonella Clerici si è trasferita ad Arquata Scrivia circa due anni fa. “Molti, ai tempi, mi ritenevano pazza”, ha raccontato lei ad aprile scorso, durante il primo lockdwon che l’ha vista trascorrere quel tempo proprio in quel luogo circondato dalla natura. Con lei il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle a cui, in quelle settimane di quarantena, si sono uniti anche due dei tre figli del fidanzato, Beatrice e Luca, nati da un precedente matrimonio. Una famiglia allargata e molto affiatata quella della conduttrice che, proprio a riguardo dei figli del compagno, in un’intervista a ‘Verissimo’ dichiarò: “Loro vivono a Milano ma avevo timore che non venissero più nella casa di campagna del padre dove ora ci sono io. Invece l’estate scorsa sono venuti spesso e si sono comportati come sempre, consci che quella è anche casa loro. Tutto questo è bellissimo”.