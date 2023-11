Antonella Clerici: un messaggio (inaspettato) per Francesca Michielin, dopo il caso a "X Factor"

Antonella Clerici scende in campo in difesa di Francesca Michielin. Attraverso un messaggio postato su Instagram, la conduttrice difende il lavoro della cantante, presa di mira da chi la accusa di non aver saputo contenere l'irriverenza di Morgan durante l'ultima puntata di X Factor. "Francesca è bravissima", scrive Clerici. "Senza se e senza ma.In una lunga e faticosa diretta gli inciampi accadono a tutti. Che noiosi e ipocriti i giudizi lapidari dei tuttologi sapientoni. Vai Francesca".

Ieri sera Michielin è finita nel chiacchiericcio generale perché si è trovata a gestire un appuntamento piutosto burrascoso del talent show. Al centro delle tensioni, come sempre, il giudice Morgan, che non ha mancato di rifilare una battutaccia alla stessa Francesa, facendo leva su una gaffe che quest'ultima ha collezionato la scorsa settimana. "Ti aspetta Ivan Graziani di là", le ha detto Morgan in diretta, "è di là con Annalista, sta collaborando". Per chi non lo sapesse, il riferimento è alla figuraccia che Francesca ha fatto durante la scorsa puntata, quando ha dato per vivente il cantautore Ivan Graziani, sebbene sia morto nel 1997.

Di fronte alel parole di Morgan, Francesca è rimasta in silenzio, lasciandosi andare solo ad una espressione evidentemente infastidita. Un atteggiamento rispetto al quale il pubblico si è diviso: qualcuno ritiene che avrebbe dovuto contenere maggiormente Morgan, altri ritengono che la sua indifferenza sia invece lodevole. Tra questi ultimi c'è appunto Antonella Clerici, conduttrice di punta da più di vent'anni e dunque certamente padrona di esprimere un giudizio che a Michielin ha fatto sicuramente piacere.