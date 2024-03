Operazione per Arnold Schwarzenegger: "Dopo quattro giorni ero già a lavoro"

"Lunedì scorso mi sono sottoposto a un’operazione chirurgica per diventare un po’ più “'macchina': mi hanno messo un pacemaker", ha rivelato Arnold Schwarzenegger che adesso somiglia un po' di più al Terminator. L'attore lo ha rivelato nell’ultima puntata del suo podcast 'Arnold’s Pump Club': "Devo dirvelo, rivelarvi una cosa del genere va contro a buona parte dell’educazione che mi hanno impartito in Austria, dove non si parla mai di questioni mediche e qualunque cosa inerente la sfera sanitaria viene tenuta per sé. Ma ho ricevuto così tanti messaggi e mail da persone nate con una valvola ortica bicuspide, come me, che mi dicevano che parlare dei miei interventi di sostituzione della valvola ha dato loro il coraggio e la speranza di affrontare la stessa cosa. Quindi, sapendo che venire meno al mio istinto di riservatezza ed essere trasparente aiuta le persone, che scelta avevo?".

L'ex governatore della California ha poi rassicurato i fan sulle sue condizioni, affermando di sentirsi "alla grande" e aggiungendo che venerdì scorso, quindi solo quattro giorni dopo l'intervento, ha partecipato "a un grande evento dedicato all’ambiente con la mia amica e seguace del fitness, Jane Fonda, un esempio quando si parla di rallentare l’invecchiamento, visto che farà 87 anni quest’anno!". Immancabili in ringraziamenti ai medici e agli infermieri della Cleveland Clinic per le cure ricevute, Schwarzenegger ha poi voluto precisare che l'intervento si era reso necessario "perché alcuni tessuti cicatrizzati dal mio precedente intervento chirurgico avevano reso il mio battito cardiaco irregolare", in totale Arnold è stato sottoposto a tre interventi uno nel 1997, nel 2018 e infine nel 2020. "Non potrò allenarmi seriamente in palestra per un po’ - ha rivelato l’attore - ma non mi sentirete lamentarmi. Voglio che sappiate che non siete da soli qui all’Arnold’s Pump Club e spero che la mia storia vi serva da ispirazione: insieme possiamo sollevare il mondo".