Attilio Fontana in lacrime: la foto dall'ospedale

Momento difficile per Attilio Fontana. Il cantante, ex componente della band dei Ragazzi Italiani molto in voga negli Anni Novanta, ha pubblicato una foto che lo ritrae con le lacrime agli occhi, la cuffietta in testa e un camice medico nel letto di un ospedale. Nessun ulteriore dettaglio rigaurdo alle sue condizioni di salute è stato condiviso dal 48enne romano che ha solo affiancato al selfie parte di una sua canzone, Tangolento.

"Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà.. ma ho un motore che deve cantare e qui più di sale più forte di va" le parole affidate al post che si conclude con "Casella imprevisti, ci rivediamo al Via" e una serie di hashtag che confermano la forza per superare questa difficoltà.

Dopo l'esperienza con la boyband anni 90, Attilio Fontana ha proseguito nel mondo dello spettacolo tra fiction, tv, cinema e teatro e ha anche continuato con la musica come cantautoriale solista. Nel 2013, durante il programma condotto da Carlo Conti Tale e Quale show, ha conosciuto l'attrice Clizia Fornasier e insieme hanno avuto due figli: Blu Francesco Pio e Mercuzio.