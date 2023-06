Barbara Berlusconi, le rare foto con suo figlio Alessandro e il compagno

Barbara Berlusconi, 38 anni, è stata paparazzata a pranzo fuori, in un noto ristorante milanese, con il suo primogenito, Alessandro, 15 anni, nato dalla relazione con Giorgio Valaguzza. Insieme a loro anche il compagno di lei, Lorenzo Guerrieri. Anche se, dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, Alessandro sembra molto più grande, il ragazzo ha solo 15 anni.

Barbara Berlusconi è nata nel 1984 dal legame di Berlusconi con Veronica Lario. Barbara nel 2003 entra a far parte del consiglio di amministrazione di Fininvest e poi diventa amministratore delegato del Milan fino a quando la squadra non è stata venduta. Nel 2010 si laurea in filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Avendo anche un profilo Instagram, che aggiorna con frequenza, è insieme a Pier Silvio la figlia più nota: è stata spesso al centro del gossip per le sue relazioni amorose, come quando fu fidanzata con il calciatore del Milan Alexander Pato. Barbara ha cinque figli: due nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza Alessandro, 2007, e Edoardo, 2009, e tre nati dalla storia con il suo attuale compagno, Lorenzo Guerrieri, Leone, 2016, Francesco Amos, 2018, e Ettore Quinto, 2021.