Barbara Berlusconi, il compleanno in Sardegna con la famiglia. Poi baci e coccole al mare con il marito, le foto

Barbara ha festeggiato i suoi 39 anni in Sardegna, a Porto Cervo. Con lei il marito, Lorenzo Guerrieri, i cinque figli (tre dei quali avuti con Guerrieri), i fratelli Eleonora e Luigi e i rispettivi bambini. Un'estate in famiglia che ha però un sapore diverso dopo la morte di Silvio Berlusconi.

Chi è riuscito a paparazzare Barbara - con indosso un bellissimo costume intero color verde - mentre si stava rilassando con il marito sul mare, momenti di solitudine che fanno bene alla coppia e dalle immagini del settimanale la complicità tra i due è altissima. La coppia si trovava sulla spiaggia di Liscia Vacca e lì hanno preso il sole, fatto il bagno e si sono scambiati baci, abbracci e tenerezze. Barbara è nata il 30 luglio e non è difficile immaginare che per l'occasione avranno organizzato qualcosa di bello.

Barbara e Lorenzo sono legati da circa 10 anni, si sono conosciuti in un locale a Monza, dove lui lavorava, era uno dei soci, mentre finiva di studiare Economia. Era il 2013 e Barbara era ai vertici del Milan: ha creato Casa Milan e ha studiato il progetto per il nuovo stadio (e oggi il gruppo che ha comprato il club considera indispensabile la costruzione di una struttura all'avanguardia). Insieme ai fratelli Eleonora e Luigi, Barbara possiede ed è amministratrice di H14, cui fa capo il 21,43% di Fininvest. È una grande amante di arte contemporanea e a New York sta per inaugurare una nuova sede della Cardi Gallery, dopo quelle di Londra e Milano.

Per quanto riguarda i suoi figli hanno già la strada da percorrere semi costruita, Alessandro, 15 anni, il primo dei suoi cinque figli si trova in Gran Bretagna, tra un anno lo raggiungerà Edoardo, 14 anni, mentre i più piccoli, Leone 6, Francesco Amos, 5, frequentano la scuola straniera. Mentre il più piccolo, Ettore Quinto, compirà 2 anni a novembre.

Nonostante gli impegni siano tanti e non siano giorni sempre sereni, Berlusconi è morto poco meno di due mesi fa, Barbara e Lorenzo sembrano felici, appassionati e legati da un sentimento forte.